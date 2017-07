Meer veiligheidsmaatregelen na bloedige clash met Palestijnen

De Israëlische veiligheidsdiensten zijn zaterdagochtend het huis binnengevallen van een Palestijnse messensteker. Hij stak vrijdag drie Israëliërs neer, wat resulteerde in toegenomen veiligheidsmaatregelen rondom zijn dorpje in de Westelijke Jordaanoever.

Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger hebben veiligheidsdiensten het huis van de aanvaller gesurveilleerd, op wapens doorzocht en geld dat was bestemd voor terroristische daden geconfisqueerd. Ook werd de broer van de aanvaller opgepakt.

‘De bewegingsvrijheid uit het dorp wordt nu beperkt tot humanitaire zaken,’ aldus de zegsvrouw. De aanval vrijdag markeerde een van de bloederigste clashes tussen de Palestijnen en Israëliërs in de afgelopen jaren: in totaal kwamen zes mensen om.

In een Joodse nederzetting werden drie Israëliërs doodgestoken, luttele uren nadat drie Palestijnen omkwamen bij rellen vlakbij de Tempelberg. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteit bezweken drie Palestijnen aan hun schotwonden in twee wijken in Oost-Jeruzalem.

De rellen ontstaken nadat Israël metaaldetectors bij de ingang van de Tempelberg had geïnstalleerd, iets wat ook deel uitmaakt van de opgeschroefde veiligheidsmaatregelen. Ook werd het mannen van onder de 50 verboden om de Oude Stad te betreden tijdens het vrijdaggebed.

Kort daarop kondigde de Palestijnse leider Mahmoud Abbas aan dat de Palestijnen al het contact met Israël verbreken, totdat de Israëliërs de metaaldetectoren weghalen. Moslims gebruiken de al-Aqsa moskee, ook gelegen op die plek, namelijk om te bidden.

De aanvaller van vrijdag is geïdentificeerd als de 20-jarige Omar Alabed. Hij werd neergeschoten en meegenomen naar het ziekenhuis, aldus het leger. Voor zijn aanval schreef hij een bericht op Facebook: ‘Ik ga erheen en ik weet dat ik hier niet terugkom. Ik ga naar de hemel. Hoe zoet is de dood uit naam van Allah, zijn profeet en voor de al-Aqsa moskee.’

#PHOTOS Of the young Palestinian Omar Alabed from Kober village near Ramallah who was killed after allegedly carrying out a stabbing attack pic.twitter.com/EJyexppbg9

— Muntaser Alrefai (@muntaser_buz) July 21, 2017