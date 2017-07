Kim dreigt met nucleaire wereldoorlog

Twee Amerikaanse bommenwerpers voerden zaterdag schietoefeningen uit boven Zuid-Korea, met echte munitie. Omdat de jets vlak bij de gedemilitariseerde zone op de grens met Noord-Korea vlogen, spreekt het regime van Kim Jong-un van een provocatie met verstrekkende gevolgen.

Noord-Koreaanse staatsmedia noemen de oefening, die de Amerikanen uitvoerden in samenwerking met bondgenoot Zuid-Korea, een ‘roekeloze provocatie’, waardoor het risico op een nucleaire oorlog enorm hoog is. De Amerikanen spelen met vuur, schrijft partijkrant Rodong Sinmun.

Nu de spanningen toch al torenhoog zijn, ‘kan elke fout, elk verkeerd oordeel leiden tot de uitbraak van een nucleaire oorlog, die uiteindelijk zal uitmonden in een nieuwe wereldoorlog‘, aldus de krant.

Bij de grens met Noord-Korea

Bij de oefening zaterdag bombardeerden de vliegtuigen zogenaamd een raketlanceerinstallatie en ondergrondse legerbasis, meldde het Zuid-Koreaanse leger. De oefening was een reactie op de lancering van een nieuw type intercontinentale ballistische raket die dinsdag vanuit Noord-Korea is afgevuurd. Met zo’n raket zou Noord-Korea Amerikaanse steden kunnen bereiken.

De B-1B-bommenwerpers stegen op vanaf de Amerikaanse basis op Guam en werden vergezeld door straaljagers van de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse luchtmacht. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vlogen de bommenwerpers na hun missie vlak bij de gedemilitariseerde zone op de grens met Noord-Korea.

China is de spil

Tijdens de G20-top in Hamburg op vrijdag en zaterdag is, uiteraard, ook over de Noord-Koreaanse crisis gesproken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al diverse keren gewaarschuwd dat hij er niet voor terugdeinst (militaire) actie te ondernemen tegen Pyongyang. Hij wil dat China de Noord-Koreanen harder aanpakt en onder meer de handel met het regime stopzet.

De Chinezen zijn volgens Trump de spil in een oplossing van de crisis. Hij heeft president Xi tijdens een onderonsje in Hamburg op het hart gedrukt actie te ondernemen. Trump is positief: ‘Uiteindelijk zal er succes zijn. Is het niet linksom, dan wel rechtsom. Het duurt misschien langer dan gewenst. Maar succes zal er zijn.’