Kim Jong-un is tevreden: ‘Raket kan heel Amerika raken’

Na een nieuwe test met een intercontinentale ballistische raket (ICBM) komen er dreigende woorden van het autoritaire regime van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De jongste raketlancering moet als ‘strenge waarschuwing’ voor Amerika worden gezien.

Kim Jong-un verklaarde naderhand dat geheel Amerika binnen het bereik is van de Noord-Koreaanse raket, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. ‘Het gehele vasteland van Amerika ligt binnen handbereik.’

Eerste raket kon Alaska bereiken

De raketlancering van vrijdag kwam drie weken na de eerste ICBM-test van Noord-Korea. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde kortaf op de lancering vrijdag en noemde hem ‘de laatste roekeloze en gevaarlijke actie’ van het Noord-Koreaanse regime.

Volgens Noord-Korea ging het vrijdag om een Hwasong-14, hetzelfde type raket dat begin juli werd getest. Maar de raket van vrijdag ging verder en hoger dan die van 3 juli. Eerder deze maand werd al geraamd dat de initiële raket zo ongeveer Alaska zou kunnen raken.

Ook data van de regeringen van Amerika en Japan wijzen naar een zeer groot bereik van de raket: volgens de eerste data heeft de raket een bereik van ongeveer 10.400 kilometer. Dat betekent dat als de raket vanuit de noordoostelijke stad Rason zou worden gelanceerd, dat New York getroffen zou kunnen worden.

Daarnaast gebruikte Noord-Korea een andere basis dan verwacht: de ICBM werd vanaf de Mupyong-ni-basis gelanceerd. Westerse regeringen speculeren daarmee dat Noord-Korea experimenteert met verschillende bases om verwarring te zaaien. Ook werd de raket rond 23.11 lokale tijd gelanceerd, volgens Amerika is het ongebruikelijk voor de Noord-Koreanen om ’s nachts raketproeven uit te voeren.

Alarmerende verklaringen

De raket landde in de Japanse Zee en heeft verder geen schade aangericht, verklaarde de Japanse regering onder leiding van premier Shinzo Abe vrijdag. De Zuid-Koreaanse regering verklaarde vervolgens maatregelen te treffen om de Noord-Koreaanse dreiging in toom te houden. Het gaat daarbij onder meer om de versnelde inzet van het raketafweersysteem THAAD van Amerika.

De verklaringen van Japan en Amerika zijn alarmerend: ‘de dreiging voor ons land is ernstig en realistisch,’ was de verklaring van Abe, en Pentagon-woordvoerder Jeff Davis zei dat Amerika bereid is zichzelf en bondgenoten te verdedigen tegen elke aanval en provocatie.

Maar hoewel het bereik van de raket alarmbellen doet rinkelen, geloven experts nog niet dat Noord-Korea ook in staat is om nucleaire kernkoppen aan de raket te bevestigen. Daarmee zou de raket beschermd kunnen worden totdat het doel getroffen wordt.