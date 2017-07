Koele reactie Sessions op Trumps tirade: ‘Ik blijf mijn werk doen’

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions reageert donderdag koeltjes op de donderpreek die president Donald Trump over hem afstak in The New York Times. Sessions zegt dat hij zijn werk als kabinetslid graag doet en van plan is ermee door te gaan.

De justitieminister heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat hij het departement op een effectieve manier kan leiden, meldde hij tijdens een persconferentie over het cybercrime-netwerk dat in samenwerking met onder meer Nederland werd opgerold.

Schijn van partijdigheid voorkomen

Viceminister Rod Rosenstein en Andrew McCabe, de interim-directeur van de FBI, flankeerden Sessions in Washington. De tirade van Trump was ook aan hun adres gericht. ‘Op dit ministerie werken we elke dag hard om het nationaal belang te dienen en we sluiten ons van ganser harte aan bij de prioriteiten van president Trump,’ aldus Sessions. ‘We houden van deze baan, we houden van dit departement en ik ben van plan dat te blijven doen.’

Trump bekritiseerde zijn eerste man op justitie in het interview met The New York Times – een krant waar hij overigens graag en geregeld naar uithaalt – door te zeggen dat hij Sessions nooit zou hebben aangesteld als hij had geweten dat hij zich niet wenste te bemoeien met het onderzoek naar de eventuele Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Sessions besloot zich in maart afzijdig te houden van het onderzoek om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. Zijn afzijdigheid is Trump een doorn in het oog. Hij vindt de beslissing van Sessions ‘erg oneerlijk naar de president toe’.

Door zich niet te bemoeien met het onderzoek, geeft Sessions een signaal af dat de regering zich niet met het onderzoek zal bemoeien. Een slechte zaak, aldus Trump. ‘Sessions had zijn handen niet van het onderzoek moeten trekken, en als hij dat van plan was, had hij moeten vertellen voordat hij de baan nam. Dan had ik iemand anders gekozen.’

Sessions was de eerste Senator die Trump openlijk steunde bij zijn campagne naar het Witte Huis. Hij werd ervoor beloond met een belangrijke ministerspost.

Het Witte Huis reageert overigens donderdagavond naar aanleiding van de verklaring van Sessions. In tegenstelling tot wat het NYT-interview doet suggereren, heeft Trump wél vertrouwen in minister van Justitie Jeff Sessions, ook al is hij teleurgesteld dat Sessions zijn handen heeft afgetrokken van het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Volgens woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders is dat wel duidelijk, ‘anders was hij geen minister van Justitie’.

Onderzoek loopt al maanden

Het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen loopt al maanden. Er werd een onafhankelijke commissie opgericht, die inmiddels onder leiding staat van oud-FBI-directeur Robert Mueller. De opdracht is om te zien in hoeverre het Kremlin de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloedde. Eerder sneuvelde Trumps veiligheidsadviseur Michael Flynn, die gesprekken voerde met de Russische ambassadeur zonder vicepresident Mike Pence hierover in te lichten.

Trump liet nogmaals weten dat hijzelf niet wordt onderzocht: ‘Waarom zou ik onderzocht worden? Ik heb niets verkeerds gedaan.’ Op de vraag of Trump ooit zaken heeft gedaan met de Russen, antwoordt hij resoluut: ‘Ik heb geen gebouwen in Rusland, ik verdien geen geld in Rusland. Dat is gewoon niet mijn ding.’

Volgende week worden Donald Trump jr. en campagneleider Paul Manafort ondervraagd over contact met de Russische regering tijdens de campagne.