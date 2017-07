Macron over klimaatdeal: misschien draait Trump nog bij?

De Franse president Emmanuel Macron is hoopvol gestemd dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, terugdraait.

‘Trump heeft me verteld dat hij de komende maanden op zoek gaat naar een oplossing, zegt Macron volgens het Franse dagblad Le Journal du Dimanche. ‘We hebben gedetailleerd over zaken gesproken waarmee hij zijn besluit terug kon draaien,’ aldus de Franse president.

‘Make our planet great again’

Macron probeert er alles aan te doen om het akkoord te redden. De deal tussen 200 landen werd in 2015 in Parijs beklonken onder toeziend oog van gastheer en toenmalige Franse president François Hollande. Macron kwam al op de proppen met de slogan ‘Make Our Planet Great Again‘ – een verwijzing naar Trumps ‘Make America Great Again‘.

Donderdag liet Trump in een persconferentie weten dat er nog ‘iets’ kon gebeuren rond het klimaatverdrag van Parijs. ‘De Verenigde Staten moeten een leider zijn op het gebied van milieubescherming. Er kan van alles gebeuren met betrekking tot het klimaatakkoord. We zullen wel zien wat er gebeurt.’

Een betere deal?

Trump leek daarmee te suggereren dat hij nog van gedachte kon veranderen. De president maakte eerder dit jaar bekend zijn land te willen terugtrekken uit ‘Parijs’, omdat het klimaatakkoord negatief zou uitpakken voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Maar Trump zei ook eventueel open te staan voor een nieuwe deal, als deze tenminste beter is voor zijn land.

De vraag is overigens of het klimaatakkoord wel zo stevig overeind staat, zoals bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier Angela Merkel het wil doen voorkomen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei na de G20-top in Hamburg dat de leiders aldaar ‘allemaal problemen hebben’ met de Parijse deal. Mogelijk komt het akkoord niet door het Turkse parlement, dreigde hij.