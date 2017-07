Irakees schiet met machinegeweer in discotheek Konstanz

In een discotheek in het Duitse Konstanz in Baden-Württemberg heeft een man in de nacht van zaterdag op zondag het vuur geopend. Een persoon in de club werd gedood, de vermeende dader is door de politie neergeschoten.

Hij overleed later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen, melden Duitse media. Volgens de politie zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. ‘Andere bezoekers konden ontkomen door te vluchten of zich te verstoppen,’ zegt een politiewoordvoerder. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend, maar volgens de politie gaat het in elk geval niet om terrorisme.

Policein Germany say oneperson’s been killedandthreeothersinjuredin a nightclubshootingin the cityof Konstanz #HeartNews pic.twitter.com/evRbha3vjT — North West News (@HeartNWNews) 30 juli 2017

Machinegeweer

Het gaat om een 34-jarige Irakees die volgens de autoriteiten al enige tijd in Konstanz woonde en niet in een asielzoekerscentrum. Hij opende rond 4.30 uur ’s ochtends het vuur in de club, die zich op een industrieterrein bevindt. Volgens ooggetuigen probeerde een uitsmijter de dader nog tegen te houden, maar die zou toen met een machinegeweer zijn gaan schieten.

Daardoor kwam een persoon om het leven en drie anderen raakten ernstig gewond. De dader is na het verlaten van de nachtclub in een vuurgevecht met de politie uitgeschakeld. Een van de agenten raakte ook gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Op Twitter deelde de politie mee dat er geen dreiging meer is.