Man steekt willekeurig op mensen in in supermarkt

Een man heeft vrijdagmiddag in een supermarkt in de Duitse stad Hamburg met een mes willekeurige voorbijgangers verwond. Er is zeker een dode gevallen, en verschillende gewonden.

De dader is gearresteerd, meldt de Duitse krant Bild.

Allahu Akbar

Het gebeurde in een Edeka-supermarkt in de wijk Barmbek, aan de noordelijke kant van het centrum van de Duitse havenstad. Het gebied rondom de supermarkt is afgezet.

Volgens de politie is er sprake van één dader, een 26-jarige man uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn motief is nog niet bekend, als wist Bild te melden dat hij tijdens zijn daad ‘Allahu Akbar’ (Allah is groot, red.) schreeuwde.

De Duitse politie staat op scherp, sinds een reeks aan islamitische terreuraanslagen in het land. De beruchtste daarvan is de aanval met een vrachtwagen op de kerstmarkt in Berlijn, afgelopen december. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven en raakten er tientallen gewond.