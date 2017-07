Merkel wil met megaplan nieuwe migratiegolf voorkomen

Uit angst voor een nieuwe migratiegolf, dit keer uit landen ten zuiden van de Sahara, kondigde de Duitse bondskanselier Angela Merkel eerder een marshallplan aan. Na de G20-top wordt dit plan om nieuwe migrantenstromen te voorkomen, steeds concreter.

Voorafgaand aan de G20-top werd in Berlijn een Afrika-bijeenkomst georganiseerd. De afgelopen maanden bezocht Merkel diverse Afrikaanse landen, waaronder Niger, Mali en Ethiopië. Met de Bondsdagverkiezingen in het vooruitzicht, kijkt Merkel naar specifieke oplossingen in Afrika.

Gebaseerd op Marshallplan

Het plan wordt een ‘keerpunt’ voor Afrika genoemd. Merkel wil private investeringen in Afrika stimuleren door beter onderling contact tussen westerse landen en Afrikaanse regeringsleiders. Die investeringen moeten de economische groei verbeteren. Volgens de Wereldbank groeide de economie in zuidelijke delen van Afrika in 2015 nog met 3 procent. In 2016 was de economische groei slechts 1,3 procent.

Volgens de bondskanselier hebben Duitse bedrijven al een miljoen banen op het Afrikaanse continent gecreëerd. De komende tien jaar moet dit aantal minimaal verdrievoudigen. Merkels plan – gebaseerd op het Marshallplan waarmee Amerika Europa na de Tweede Wereldoorlog weer op de been hielp – omvat de ontwikkeling van educatie, de agrarische sector en ondernemerschap.

Landen moeten financiële zekerheid bieden

Het ‘Merkel-plan’ werd gesmeed tijdens de G20-top en de Afrika-top die de afgelopen weken in Duitsland werden georganiseerd. Het belangrijkste doel van het plan is het vergroten van buitenlandse investeringen in Afrika. Investeerders mijden het instabiele continent, onder meer vanwege de corruptie in een groot deel van de Afrikaanse landen.

Alpha Condé, de president van Guinee en de huidige voorzitter van de Afrikaanse Unie, zegt tegen Politico dat de Afrikaanse leiders dankbaar zijn voor het plan. Maar Condé eist dat Europese landen financiële zekerheid bieden aan de Afrikaanse landen waarin wordt geïnvesteerd. ‘Ook is meer flexibiliteit nodig, vooral op het gebied van schulden,’ zegt Condé.

Het IMF, dat ook is betrokken bij het Merkel-plan, zou ‘spontaan gaan huilen’ als de schuld van Afrikaanse staten verder toeneemt, aldus Condé.