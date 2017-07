Messensteker supermarkt was geradicaliseerd en bekend bij politie

De man die vrijdagmiddag in een supermarkt in Hamburg met een groot keukenmes meerdere mensen aanviel, was een bekende van de autoriteiten. Er waren signalen van radicalisering bij de man, maakten de autoriteiten zaterdag bekend tijdens een persconferentie.

De man, een 26-jarige man uit de Verenigde Arabische Emiraten, had ook psychische problemen. Zaterdagochtend doorzochten politieagenten een asielzoekerscentrum in de wijk Langenhorn, omdat de man daar eerder zou hebben verbleven.

Geen jihadist, wel islamist

Desondanks zagen de autoriteiten in hem geen direct gevaar, aangezien hij niet als ‘jihadist’ te boek stond. Volgens de politie heeft de man alleen gehandeld, want er zijn verder geen signalen dat hij banden had met een terreurgroep of dat hij handlangers had. Er wordt wel nog onderzoek naar gedaan.

Bij de aanval kwam een vijftigjarige klant om. Vijf mensen raakten gewond, van wie enkelen ernstig. Een zesde persoon liep verwondingen op toen hij hielp bij het overmeesteren van de verdachte na een achtervolging. Alle gewonden zijn buiten levensgevaar.

Palestijnse dader

De man kwam tijdens de migratiecrisis in 2015 naar Duitsland en diende daar een asielverzoek in. Hij is geboren in de Verenigde Arabische Emiraten, maar is van Palestijnse afkomst. Zijn asielverzoek werd afgewezen en de man zou hebben toegezegd mee te werken aan zijn vertrek. De autoriteiten wachtten echter op zijn paspoort en identificatiepapieren omdat hij bij aankomst alleen een geboortecertificaat bij zich had. Voordat hij naar Duitsland kwam, was hij al in Noorwegen, Spanje en Zweden geweest.

De burgemeester van Hamburg Olaf Scholz reageerde woedend op het feit dat het een asielzoeker betrof: ‘Het maakt me boos dat de man naar Duitsland kwam voor bescherming en vervolgens zijn haat op ons richtte. Het is weer een signaal dat de wettelijke obstructies bij uitzettingen weggenomen moeten worden.’

De steekpartij voltrok zich in een vestiging van de Edeka-keten in de wijk Barmbek, aan de noordkant van het centrum van de havenstad.