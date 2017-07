Mosul volledig bevrijd van IS, bevestigt Amerika

De Iraakse premier Haider al-Abadi heeft zondag de bevrijding van Mosul geclaimd, zo laat zijn staf weten in een officiële verklaring. Al-Abadi is aangekomen in de bevrijde stad.

‘Hij, de opperbevelhebber van de Iraakse strijdkrachten, heeft de heroïsche strijders en het volk van Irak gefeliciteerd met de grote overwinning,’ wordt gemeld in een verklaring.

Ruim negen maanden geduurd

Ook de Verenigde Staten bevestigen dat Mosul volledig bevrijd is. De Amerikaanse speciale afgezant Brett H. McGurk twitterde zondag over de overwinning op Islamitische Staat. Het is de verwachting dat de Iraakse premier zondag in televisietoespraak de overwinning nader zal toelichten. Zaterdag kondigde het Iraakse leger al aan dat ‘het een kwestie van uren is voordat de overwinning zou worden uitgeroepen’ De verovering van Mosul, ooit een groot IS-bolwerk, heeft ruim negen maanden geduurd. IS-terroristen zouden de stad in allerijl ontvluchten.

القائدالعامللقواتالمسلحةالدكتورحيدرالعبادييصلمدينةالموصلالمحررة، ويباركللمقاتلينالابطالوالشعبالعراقيبتحقيقالنصرالكبير — HaiderAl-Abadi(@HaiderAlAbadi) 9 juli 2017

De miljoenenstad in het noorden van Irak stond sinds de zomer van 2014 onder controle van de terreurbeweging. Mosul is van oudsher een belangrijke thuishaven voor soennieten. Ook christenen, jezidi’s, Koerden, Turkmenen en tal van andere etnische en/of religieuze groepen woonden in de stad, maar zijn vanwege de opmars van IS op de vlucht geslagen. Mosul was het laatste grote bolwerk van IS in Irak. Om de zelfverklaarde hoofdstad van het kalifaat, de Syrische stad Raqqa, wordt nog altijd felle strijd geleverd.