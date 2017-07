Na G20-top gaat Duitsland achter links-extremisten aan

Links-extremisten moeten harder worden aangepakt. De ravage die radicalen aanrichtten in Hamburg, heeft ervoor gezorgd dat Duitse politici anders kijken naar de aanpak van ultralinkse demonstranten. Zij moeten op dezelfde manier worden behandeld als rechts-extremisten.

Linkse betogers plunderden de afgelopen dagen een reeks winkels in Hamburg. Tientallen auto’s werden in brand gestoken, en de linkse extremisten gooiden van alles – molotovcocktails, stenen, flessen, stoeptegels – naar de politie. Honderden agenten raakten gewond.

Afshin Ellian: linkse hooligans worden in Europa niet serieus aangepakt

‘Menenlevens op het spel’

Zwaar bewapende troepen van de politie waren ook tijdens het weekeinde nog aanwezig om in te grijpen. Naast de inzet van waterkanonnen gebruikte de politie ook pepperspray om de relschoppers uiteen te drijven. Die wierpen barricades op om de politie tegen te houden. In de ochtend werd de orde hersteld in Hamburg.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak vrijdagochtend al haar afschuw uit over de rellen en de relschoppers. ‘Ik heb alle begrip voor vreedzame protesten, maar gewelddadige protesten zetten het leven van mensen op het spel,’ aldus Merkel zaterdag. Ook in het Duitse parlement de Bondsdag wordt schande gesproken van de rellen.

‘Europees bestand van links-extremisten’

Duitse media berichten over een nieuw plan voor het opslaan van gegevens van links-extremisten in Duitsland. Dat gebeurt nu al bij rechts-extremistische activisten. De CDU van Merkel, maar ook de CSU en de sociaal-democratische SPD zouden voorstander zijn van een ‘Europees bestand van links-extremisten’.

Volgens Beierse CSU-politicus Stephan Mayer zijn de rellen in Hamburg bewijs van de actieve links-extremistische scene in Europa. Zeker vierhonderd betogers zijn aangehouden in Hamburg. Van hen zit meer dan de helft nog vast.

Overigens wees de CDU ook naar Olaf Scholz, de burgemeester van Hamburg. Scholz (SPD) zou niet genoeg hebben gedaan om het extreem-linkse geweld te voorkomen. CDU-oppositieleider André Trepoll eist het ontslag van de sociaal-democratische burgemeester.