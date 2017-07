‘Oorlog in Brits kabinet’ op kritiek moment

De eerste inhoudelijke onderhandelingen over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU beginnen maandagmiddag in Brussel. Maar Londen is verre van eensgezind: minister van Financiën Philip Hammond zou het proces opzettelijk frustreren.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse Brexit-minister David Davis zitten vanaf vandaag vier dagen lang tegenover elkaar. Donderdag, aan het eind van de overlegcyclus, geven zij samen een persconferentie over de resultaten.

Kabinet-May diep verdeeld

De twee voerden in juni al een dag lang een oriënterend gesprek en spraken af ‘zo snel mogelijk’ overeenstemming te bereiken over de scheidingsvoorwaarden. ‘Het zware werk begint nu,’ zei Barnier vorige week. Maar terwijl de EU er helemaal klaar voor lijkt te zijn en tamelijk eensgezind is, is het gezag van premier Theresa May niet bijster groot meer. De Conservatieven hebben een flinke tik gekregen tijdens de parlementsverkiezingen in juni, toen de door May gewenste en verwachte absolute meerderheid uitbleef. Haar kabinet is diep verdeeld.

Een minister uit het Conservatieve kabinet van May heeft uit boosheid gevoelige informatie gelekt naar de Britse krant The Telegraph. Belastende informatie over een collega: Philip Hammond, minister van Financiën. Hij zou het Brexit-proces in de wielen willen rijden. Pro-Brexit-ministers zouden door Hammond – die tegen een Brexit was – worden behandeld als ‘piraten die hem gevangen hebben genomen’, zegt Hammonds collega.

Hij waarschuwt voor een ‘diepe scheur’ en voor ‘oorlog’ in het kabinet. Het is een ‘kritiek moment’ vo0r Londen, klinkt het. Eerder verschenen er al berichten in de media dat Hammond seksistische opmerkingen zou maken. Ook zou hij hebben gezegd dat overheidsmedewerkers overbetaald zijn.

Veel moeilijke dossiers

Het Brexit-overleg deze week gebeurt in werkgroepen. Na enkele weken vakantie pakken de onderhandelaars op 28 augustus de draad weer op. In oktober moet een eerste balans worden opgemaakt over de moeilijkste dossiers. Is er genoeg vooruitgang geboekt, is de vraag die dan moet zijn beantwoord. Een van die moeilijke dossiers gaat over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Volgens EU-hoofdonderhandelaar Barnier biedt het huidige Britse voorstel hiervoor onvoldoende garanties. De Fransman vindt dat het Europese Hof van Justitie moet blijven waken over hun rechten; Londen wil meningsverschillen door de Britse rechter laten beslechten. Een opsteker is dat de Britse regering donderdag heeft erkend dat het Verenigd Koninkrijk financiële verplichtingen heeft die volgen uit het EU-lidmaatschap en dat daar een oplossing voor moet komen.