Krijgt May haar zwalkende regering onder controle?

Opnieuw rumoer in de Britse regering. De Britse premier Theresa May is niet gecharmeerd van de berichtgeving over de rol van Philip Hammond, de minister van Financiën, in de Brexit. Diverse kranten schrijven dat de Britse regering totaal niet op één lijn zit wat betreft het Brexit-standpunt. Kan May de chaos herstellen?

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Een minister uit het Conservatieve kabinet van May lekte naar de Britse krant The Telegraph. Hij beklaagde zich over de minister van Financiën. Philip Hammond zou het Brexit-proces in de wielen willen rijden. Hammond staat bekend als tegenstander van een harde Brexit. Pro-Brexit-ministers zouden door Hammond worden behandeld als ‘piraten die hem gevangen hebben genomen,’ zegt Hammonds anonieme collega tegen de Britse krant.

De onvrede bij May is groot. De Britse premier probeert sinds haar verkiezingsnederlaag de eenheid te behouden, maar slaagt hier niet in. Een woordvoerder van de regering laat weten dat ‘de ministers tijdens de wekelijkse vergadering herinnerd zullen worden aan hun verantwoordelijkheid, en dat de ministers zich moeten concentreren op hun uitvoerende taak ten opzichte van het Britse volk’.

Over de aanhoudende onenigheid over de Brexit, zegt de woordvoerder dat ‘de regering eensgezind werkt om een Brexit te bereiken die in overeenstemming is met de wens van de Britse kiezer’.

Cameron mengt zich in machtsstrijd Conservatieven

Ook oud-premier David Cameron maakt zich openlijk zorgen over de zwalkende koers van de Conservatieve Partij. Cameron vindt dat de Britse Conservatieven te weinig doen om de verloren kiezers terug te winnen. Vooral de jongeren die naar Labour zijn overgestapt, baren Cameron zorgen. Cameron waarschuwt voor de Labourleider Jeremy Corbyn: ‘Mensen vergeten hoe gevaarlijk zijn programma is, met totale nationalisatie, overheidscontrole en torenhoge belastingen.’

Dit zegt de oud-premier in de Evening Standard. Cameron stapte vorig jaar op nadat een meerderheid van de Britten koos voor de Brexit. Cameron was zelf voorstander van de Europese Unie. Saillant detail is dat Cameron dit zegt in Evening Standard. De hoofdredacteur van de krant is George Osborne, voormalig minister van Financiën in de regering van Cameron. Hij stapte kort na het aftreden van Cameron op.

Varoufakis waarschuwt Britten

Ook de Griekse oud-minister van Financiën Yanis Varoufakis denkt dat de Britten er bekaaid vanaf zullen komen in de Brexit-onderhandelingen. In een ingezonden brief in de Britse krant the Guardian is hij zeer sceptisch over de kansen van May. Het mandaat van de Britse bevolking doet daar, volgens Varoufakis, niets aan af: ‘De EU is een “democratisch-vrije” zone,’ aldus Varoufakis.

Volgens Varoufakis is Brussel in essentie een botsing van democratische mandaten. Omdat iedereen zijn eigen kiezers wil behagen, heeft de ene minister lak aan het electoraat van de andere. Varoufakis laat ook weten dat Jeroen Dijsselbloem (PvdA), de voorzitter van de Eurogroep, hem structureel heeft tegengewerkt.