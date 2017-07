Grote brand in Londen: toeristische markt getroffen door brand

De Britse brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag een enorm vuur geblust in Camden Lock Market, een populaire markt in Londen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De brand ontstond om 01.00u ’s nachts, aldus de brandweer. De oorzaak van de brand is onbekend. Meer dan tien brandweerwagens en zeker zeventig brandweerlieden moesten eraan te pas komen. Een paar uur later was het vuur gedoofd.

Grote brand in 2008

Over de schade is nog niets bekend. Mogelijk ontstond de brand in een gitaarwinkel op de populaire markt. Camden Lock Market is vooral gewild bij toeristen: jaarlijks trekt de markt zo’n 28 miljoen bezoekers.

De toeristische trekpleister ligt dicht bij een hippe wijk in Noord-Londen. Op de markt staan muziekwinkels en kringloopwinkels.

Het is niet voor het eerst dat Camden Lock Market door brand wordt getroffen: in 2008 werd een groot deel van de in 1974 opgerichte hippe markt door vuur verwoest.

Brandveiligheid gesprek van de dag

Brandveiligheid is een veelbesproken onderwerp in Londen en het Verenigd Koninkrijk, sinds de brand in de Grenfell Tower, bij Kensington. De grote woontoren, met vooral sociale huurders, ging 14 juni in vlammen op. Tientallen mensen kwamen om het leven.

Uit het onderzoek naar de brand bleek dat bepaalde brandbare gevelplaten zijn gebruikt. Bouwbedrijven zouden bij de renovatie van Grenfell Tower de opdracht hebben gekregen te kiezen voor de goedkope gevelplaatvariant. In honderden Londense flats zijn diezelfde gevelplaten aangebracht.