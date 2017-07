Oud-president Lula krijgt 9,5 jaar cel voor corruptie

De oud-president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, is veroordeeld voor corruptie. De socialistische politicus krijgt 9,5 jaar celstraf. Dit is de uitspraak van de eerste van vijf strafzaken die tegen hem lopen.

Lula werd vandaag veroordeeld voor corruptie en het witwassen van geld. De rechtbank acht bewezen dat Lula meer dan 1 miljoen euro aan steekpenningen heeft aangenomen. Ook zou hij het staatsoliebedrijf Petrobras onrechtmatig hebben bevoordeeld. De oud-president gaat tegen deze uitspraak in beroep. Totdat in hoger beroep uitspraak is gedaan, behoudt Lula zijn vrijheid.

Volgens de leider van de arbeiderspartij, Gleisi Hoffmann, is Lula veroordeeld om te voorkomen dat hij zich volgend jaar kan kandideren voor de presidentsverkiezingen. De partij tekent protest aan tegen de veroordeling, en ziet de uitkomst van het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Corruptie

Lula was van 2003 tot 2011 president van Brazilië, hij was een van de meest populaire regeringsleiders van het Latijns-Amerikaanse land. Als oud-vakbondsleider streed hij tegen ongelijkheid. Na zijn aftreden werd hij opgevolgd door partijgenoot Dilma Rousseff.

Rousseff werd in 2016 afgezet door het Braziliaanse parlement, vanwege corruptie. De huidige president, Michel Temer, wordt ook beschuldigd van corruptie.