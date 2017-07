Qatar-crisis: Amerika ziet het erg somber in

De Verenigde Staten vrezen voor een patstelling in het conflict tussen Qatar en andere Arabische landen. De diplomatieke ruzie tussen de landen kan weken, mogelijk nog maanden voortslepen.

Daarvoor waarschuwt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bij monde van een woordvoerder.

Dertien eisen

Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein hebben een maand geleden de economische en diplomatieke banden met Qatar resoluut verbroken. Ze verwijten de Golfstaat onder meer steun aan extremisten en te nauwe banden met het sjiitische Iran. De landen stelden dertien eisen, maar die zijn door de Qatarese overheid steeds van de hand gewezen.

De Qatarese minister van Buitenlandse Zaken Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ziet Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten als de drijvende krachten achter de isolatie van zijn land. ‘We moeten met die landen in gesprek om uit te zoeken wat de echte problemen en de echte grieven zijn,’ zei de bewindsman in Londen.

Boycot blijft overeind

De situatie zit muurvast. Ministers uit de vier Arabische landen besloten woensdag na overleg om de boycot van Qatar te handhaven. De strafmaatregelen blijven overeind tot Qatar ‘zijn beleid ten goede aanpast’, zei de Saudische minister Adel al-Jubeir (Buitenlandse Zaken) tijdens een persconferentie.

De komende dagen wordt de G20-top in Hamburg gehouden. Maar een stevige Saudische delegatie is er niet: koning Salman is afwezig en in plaats van hem reist een voormalige minister van Financiën af naar Duitsland. Het is dus meer zeer de vraag of er schot komt in het diplomatieke overleg over deze crisis, die de Arabische wereld verscheurt.