Rusland betaalt niet meer mee aan Raad van Europa

Rusland stopt met zijn jaarlijkse financiering van de Raad van Europa (RvE) in Straatsburg. De regering onder leiding van Vladimir Poetin vindt dat de 18 Russische afgevaardigden in de Raad worden ‘vervolgd’ vanwege de annexatie van de Krim.

Het was sowieso een tumultueuze week in de RvE, om meerdere redenen.

Corruptie en omkoping binnen RvE

Van de Raad van Europa (400 miljoen euro budget per jaar) zijn 47 landen lid, waaronder Rusland, Turkije en Azerbeidzjan. De Raad bestiert het Mensenrechtenhof in Straatsburg waarvan de rechters worden aangewezen door de Parlementaire Assemblee die is samengesteld uit nationale parlementsleden.

Eerder deze week werd een onderzoek aangekondigd naar corruptie en omkoping binnen de RvE. Bovendien verloor de voorzitter van de Assemblee, de Spanjaar Pedro Agramunt, het vertrouwen van de Europese Volkspartij (EVP) – zijn eigen partij. Daarmee was er geen enkele partij meer over die hem steunt. Vrijdag werd aangekondigd dat er een motie voor zijn ontslag is ingediend, waar in oktober over gestemd wordt.

Daarnaast moest Jordi Xucla – voorzitter van de liberale ALDE/PACE-fractie in het parlementaire assemblee – het veld ruimen. Hij kondigde dinsdag aan zijn functie neer te leggen. Xucla vloog met een Russisch staatsvliegtuig naar Syrië voor een bezoek aan de Syrische president Bashar al-Assad, een regime dat sterk veroordeeld is door de Raad van Europa.

Daarmee kwam hij in een belangenverstrengeling terecht, aangezien hij ook co-rapporteur voor Oekraïne was. Omdat de Raad ervoor verantwoordelijk is om Oekraïne op de vingers te tikken, maar Xucla tegelijkertijd een Russisch staatsvliegtuig heeft gebruikt voor een buitenlands bezoek, wordt hij niet meer als onpartijdig beschouwd. Rusland bezet volgens de Raad een deel van Oekraïne.

Geen financiële bijdrage meer

Rusland kwam vrijdag met de mededeling dat de financiële contributie aan de RvE voor 2017 niet wordt overgemaakt. Er is een ‘ongebreidelde campagne’ gaande tegen de Russische parlementariërs in het assemblee, aldus de verklaring. Er wordt pas weer geld overgemaakt wanneer de ‘rechten van de Russische delegatie weer in ere is hersteld’. Volgens Rusland zou de Raad de macht van de Russische delegatie in 2014 aan banden hebben gelegd als straf voor de annexatie van de Krim. Die annexatie werd vorige maand officieel als illegaal bestempeld in de RvE. Rusland maakt jaarlijks zo’n 33 miljoen euro over aan de RvE, een bijdrage aan een totaal budget van 454 miljoen.

De aankondiging kwam ongeveer gelijktijdig met een mededeling van de Russische president Vladimir Poetin, dat de sancties tegen westerse landen verlengd worden. ‘We zullen zien hoe de relatie zich ontwikkelt tussen ons en de landen die sancties tegen ons uitvaardigen,’ aldus Poetin. Hij zal zijn sancties naar eigen zeggen opheffen wanneer westerse landen hetzelfde doen.