Saudiërs schreeuwen moord en brand om korte rok

Het bewind van Saudi-Arabië is een klopjacht begonnen op een jonge vrouw die in het openbaar een korte rok droeg. Ze zette de beelden ervan op Snapchat. Blote benen zijn niet toegestaan in het streng islamitische land.

Saudische media melden dat de autoriteiten een onderzoek zijn begonnen. Er wacht haar een zware straf als de religieuze politie haar opspoort.

Kort rokje en naveltruitje

De vrouw postte een video op chat-applicatie Snapchat, waarin ze een kort rokje en een naveltruitje draagt. Ook heeft ze geen hoofddoek om. In Saudi-Arabië mogen vrouwen alleen de straat op met een abaya, een zwarte sluier die het lichaam van top tot teen bedekt.

Ook mag alleen het gelaat zichtbaar zijn. Vrouwen hebben nauwelijks rechten. Zo mogen ze niet autorijden en staat de man – echtgenoot, vader, oom, broer – altijd op de eerste plaats. Mannen en vrouwen leven praktisch gescheiden, behalve binnenshuis. De beelden werden gedeeld door een zekere Khulood, waarna ze ook op andere sociale media terechtkwamen.

يجب ان لاتطلع في بلد محافظ بهذا الشكل ، عليها احترام القوانين ، ولاا سوف يكون مصيرها معروف#مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/1ygF1UCD53 — فــّــواز الوايلي 🍃 (@1__shadw) 16 juli 2017

Moedige actie

De video is geschoten in Ushaiger, een eeuwenoud pelgrimsplaatsje ten noordwesten van de hoofdstad Riyad. Hoewel er ook steunbetuigingen zijn voor deze Khulood – haar vermoedelijke (schuil)naam – leidt de moedige actie vooral tot kritiek in het extreem- conservatieve moslimland.

Een aantal Saudische twitteraars vindt dat de vrouw vanwege de video voor de rechter moet worden gebracht . Ze gebruiken daartoe een speciale hashtag. De religieuze politie laat via Twitter weten dat ze op de hoogte is van de video en dat ze ‘in contact staat met de betrokken autoriteiten’.