Sean Spicer is het oneens met Trump, en stapt op

Sean Spicer is opgestapt als woordvoerder van het Witte Huis. Volgens The New York Times is hij het oneens met de beslissing van president Donald Trump om Anthony Scaramucci, een financier uit New York, als nieuwe communicatiedirecteur aan te stellen.

Trump vroeg Spicer na de benoeming van Scaramucci om aan te blijven, maar Spicer liet weten dat die benoeming in zijn ogen een grote vergissing was. The New York Times voert voor de informatie een bron op die directe kennis had van de woordenwisseling.

Spicer nam taken waar

De post van communicatiedirecteur was vacant sinds het opstappen van Michael Dubke in mei. Spicer nam diens taken nadien waar, terwijl Sarah Sanders steeds vaker de woordvoering van het Witte Huis deed.

Anthony Scaramucci is een belangrijke fondsenwerver van de Republikeinse partij. Hij bekleedde tot voor kort een hoge functie bij de Amerikaanse Export-Import Bank en kreeg eerder een ambassadeurspost aangeboden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs.

Het Witte Huis kampt met vragen over onderzoeken van een speciale aanklager en het Congres naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en mogelijke samenspanning tussen Moskou en Trumps campagneteam.