Secret Service: suggestie Trumps advocaat klopt niet

Nog altijd zijn er veel vragen rondom de ontmoeting tussen Donald Trump jr. en de Russische advocaat in de Trump Tower tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. Zondag deed de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump uitspraken hierover, die nu door de geheime dienst worden weersproken.

Trumps advocaat, Jay Sekulow, beweerde gisteren tegenover de Amerikaanse zender ABC dat de ontmoeting tussen Trumps oudste zoon Donald jr., schoonzoon Jared Kushner, de toenmalige campagneleider Paul Manafort en de Russische advocaat Natalja Veselnitskaja niets voorstelde.

Met elke nieuwe onthulling over Trumps vermeende banden met het Kremlin ontstaat meer het beeld dat het foute boel is in het Witte Huis, of dat nu door de feiten wordt geschraagd of niet.

Secret Service stuurt lijfwachten naar president

Er was in elk geval niets mis met de meeting, meent Trumps raadsman Sekulow. ‘Ik vraag mij sowieso af waarom de Secret Service, als het allemaal zo schandelijk was, deze mensen (onder wie de Russische advocaat, red.) zou hebben binnengelaten. Trump had op dat moment al bescherming van de geheime dienst. ‘

De Secret Service is verantwoordelijk voor de bescherming van de president. Ook andere belangrijke presidentskandidaten worden tijdens de campagne minutieus beveiligd. Zo moeten personen die iets kwaad in de zin hebben, bij hen worden weggehouden.

Trump was niet op de hoogte

Maar de geheime dienst zegt in een reactie dat omstreden personen op weg naar Donald Trump jr. niet zouden zijn tegengehouden. De oudste zoon ‘werd destijds niet bewaakt door de Secret Service’, zegt een woordvoerder tegen de Amerikaanse zender CNN. Mensen screenen vlak voor dit soort ontmoetingen gebeurde sowieso niet, aldus de zegsman.

President Trump ontkent dat hij destijds van het gesprek op de hoogte was. Naar eigen zeggen hoorde hij er pas van enkele dagen voordat alle ophef losbarstte. Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC was bij de veelbesproken ontmoeting in de Trump Tower ook een Russische ex-spion. Deze Rinat Achmetsjin heeft zijn aanwezigheid toegegeven.