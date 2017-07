Sigmar Gabriel wil EU-geldkraan Turkije dichtdraaien

In Duitsland zwelt de roep aan om harde maatregelen te nemen tegen de Turkse regering, na alweer een diplomatiek conflict. Met de arrestatie van een Duitse activist opent een nieuw hoofdstuk in de verslechterde verhoudingen tussen Duitsland en Turkije.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel (SPD) onderbreekt zijn vakantie om de diplomatieke crisis het hoofd te bieden. Donderdagochtend werd bekend dat Duitsland het reisadvies naar Turkije aanpast. Duitsers moeten nu bij de ambassade melden dat ze naar Turkije gaan.

Gisteren werd de Turkse ambassadeur op het matje geroepen in Berlijn om opheldering te geven over de arrestatie van de Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner. Turkije arresteerde hem op 5 juli en weigert hem vrij te laten. Dit ondanks de nadrukkelijke eis van de Duitse regering. Turkije noemt het onacceptabel dat Duitsland zich bemoeit met zijn binnenlandse politiek.

Steudtner was op 5 juli bij een bijeenkomst over cyberveiligheid in Istanbul toen hij door de Turkse politie werd opgepakt. Ook de directeur van de Turkse afdeling van Amnesty International Idil Eser werd gearresteerd. De aanklacht luidt: deelname aan een ‘gewapende terroristische organisatie’.

‘Zonder enige rechtvaardiging’

Het conflict escaleerde woensdag toen Turkije bekendmaakte dat de Duitse activist vast blijft zitten tot zijn proces. ‘Beschuldigingen van banden met terroristische organisaties zijn er duidelijk met de haren bijgesleept,’ laat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Dinsdag zei bondskanselier Angela Merkel dat de arrestatie ‘zonder enige rechtvaardiging’ is.

De Duitse regering wil proberen om de financiële steun van de Europese Unie aan Turkije te beëindigen, als de Turken niet tot inkeer komen. Heiko Maas (SPD), de Duitse minister van Justitie, vindt dat Duitsland nog feller moet optreden tegen de regering van president Recep Tayyip Erdogan. ‘Onze houding tegen de Turken moet harder worden,’ zei hij tegen persbureau dpa. ‘Wat Erdogan doet, is in tegenspraak met alle principes van de rechtsstaat.’ Ook de Groenen willen dat de geldstroom naar Turkije ophoudt en de vluchtelingendeal wordt opgezegd.

Turkije wil toetredingsprocedure tot EU hervatten

De Turkse minister van Europese Zaken Ömer Çelik liet donderdag weten dat Turkije nog steeds volwaardig lid wil worden van de Europese Unie, en met minder geen genoegen neemt. Volgens Çelik is nu het aangewezen moment. ‘De EU zou Turkije moeten steunen en meer begrip moeten opbrengen voor de strijd tegen terrorisme,’ aldus Çelik.

Opmerkelijk, want vorige week liet Erdogan nog weten dat Turkije prima zonder de EU kan. Erdogan schetst in een interview met de BBC hoe de diplomatieke banden langzaam verslechterden. ‘In mijn eerste termijn als premier werd Turkije nog gezien als een land waar een stille revolutie was volbracht. Nu worden we niet eens meer uitgenodigd voor de EU-toppen. Het heeft geen zin daaraan onze tijd te verspillen.’