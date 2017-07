Tories komen met concrete plannen: ‘May moet weg’

Ruzie in de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk. Partijleider en premier Theresa May moet het veld ruimen, vindt een aantal Tories. Er wordt zelfs gedreigd met een ‘motie van wantrouwen’.

Zeker vijftien prominente parlementariërs zijn van plan een brief aan May te ondertekenen waarin zij wordt aangespoord op te stappen. De Britten staan aan de vooravond van een onrustig zomerreces, en May moet deze herfst nog opstappen.

‘Niemand wil Corbyn als premier’

Volgens de Conservatieven is het ontslag van May ‘een kwestie van tijd’. Politici en partijprominenten voeren de druk op de eigenwijze premier op om zo snel mogelijk op te stappen. Voor het kersreces moet de nieuwe leider van de Tories lang en breed zijn gekozen.

De dramatische verkiezingsuitslag en het ouderwetse imago dat May met zich meebrengt is Conservatieven een doorn in het oog. ‘Niemand heeft zin in premier Corbyn,’ zegt een anonieme parlementariër tegen The Guardian, ‘Maar we moeten wel tegenstand bieden. Daarvoor moeten we laten zien dat we veranderen en meegaan met onze tijd.’

May wordt gezien als een ‘geit van een klein dorp’, dat uiteindelijk opgeofferd moet worden.

Wie May opvolgt, is nog onduidelijk. Volgens een recente poll weten ook de Conservatieven zelf niet welke politicus een alternatief kan bieden. De optie ‘weet ik niet’ zou het meest populair zijn.

Davis of Johnson

Prominente Tories zijn duidelijker: alle ogen zijn gericht op David Davis. De Brexit-minister zou de aangewezen persoon zijn de Conservatieven juist in deze tijd te leiden. Niet alleen weet hij de ins en outs van het Artikel 50-proces, hij symboliseert ook de post-Brexit-periode van het Verenigd Koninkrijk. Nu de Conservatieven hebben besloten vol optimisme uit de Europese Unie te stappen, kan een eurosceptische premier veel doen voor de partiji.

Maar ook minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson wordt getipt als mogelijke opvolger. Hij werd gezien als de logische opvolger van David Cameron, die na het Brexit-referendum opstapte. Johnson verbaasde vriend en vijand toen hij aankondigde zich niet beschikbaar te stellen als premier.