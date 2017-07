Erdogan brengt Merkels slotverklaring aan het wankelen

De bejubelde eensgezindheid (min Donald Trump) over het klimaatakkoord blijkt toch niet zo rotsvast als Angela Merkel wil doen voorkomen. Bij de slotverklaring zei de Duitse bondskanselier blij te zijn dat alle G20-landen, met uitzondering van Amerika, de ‘onomkeerbaarheid’ van het klimaatakkoord van Parijs inzien.

Die steunbetuiging was nodig nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich in juni terugtrok uit de klimaatdeal. De negentien voornaamste industrielanden zouden dus opnieuw hebben bekrachtigd achter de tekst te staan. Maar de werkelijkheid blijkt toch een stuk weerbarstiger. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bijvoorbeeld- ook aanwezig in Hamburg – zette openlijk vraagtekens bij de afspraken.

‘Ze hebben allemaal problemen’

Turkije moet worden gezien als een ontwikkelingsland en niet als een industrieland, anders komt de Parijse deal niet door het Turkse parlement, waarschuwde hij. Als Turkije wordt geclassificeerd als een ontwikkelingsland komt het namelijk in aanmerking voor compensatie uit een klimaatfonds.

Daar kunnen landen met een kwetsbare economie een beroep op doen. Erdogan trekt de bejubelde eensgezindheid over het Parijs-akkoord op de G20-top überhaupt in twijfel. ‘Ze hebben allemaal problemen’ met het klimaatakkoord, weet de Turkse leider.

Protectionisme tegengaan

Zaterdagmiddag sloot Merkel de tweedaagse G20-top af, die zich afspeelde te midden van grootschalige rellen in Hamburg. Merkel hamerde op eensgezindheid tijdens de top, en richtte zich vooral op Trump, die binnenboord moest worden gehouden. Amerika zou een bepaling over fossiele brandstoffen in de passage over klimaat hebben willen opnemen.

Die bepaling gaat als volgt: ‘De Verenigde Staten zullen erop aansturen om zo nauw mogelijk samen te werken met andere partners om hun toegang tot en gebruik van fossiele brandstoffen schoner en efficiënter te maken en te helpen hernieuwbare energie in te zetten. Volgens premier Mark Rutte (VVD) – Nederland was gastland op de top – is het niet zo dat de Amerikanen helemaal niets doen.

Trump heeft zich, anders dan het het Parijs-akkoord wel geschaard achter de passage over de bestrijding van het protectionisme geschaard. De Amerikaanse president feliciteerde Merkel persoonlijk met het ‘succes’ van de G20-top. ‘Je bent geweldig geweest en je hebt fantastisch werk geleverd. Zeer veel dank, bondskanselier,’ zei hij naderhand.