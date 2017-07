Trump: ‘Geduld met Noord-Korea is nu op’

De Amerikaanse president Donald Trump is klaar met de voortdurende rakettesten van Noord-Korea. Bij een staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In liet Trump er geen gras over groeien: ‘De nucleaire en ballistieke programma’s van het regime vragen om een vastberaden antwoord.’

De pasverkozen Zuid-Koreaanse president was op bezoek in het Witte Huis om te praten over nieuwe handelsakkoorden, maar de oorlogsdreiging met Noord-Korea was ook een onvermijdelijk agendapunt. ‘Samen staan we tegenover de dreiging van een roekeloos en gewelddadig Noord-Koreaans regime,’ zei Trump in de persconferentie die volgde op het staatsbezoek.

Sancties Chinese bank

Donderdag maakte Amerika bekend dat een aantal Chinese bedrijven en een bank sancties opgelegd krijgen, omdat ze financiële steun verlenen aan Noord-Korea, en handel drijven met het regime. Hiermee zetten de Verenigde Staten de verhouding met China op scherp. Trump vindt dat de Chinese regering de Noord-Koreaanse bondgenoot te lang de hand boven het hoofd houdt.

Trump vindt dat de afwachtende houding richting Noord-Korea averechts heeft gewerkt: ‘De tijd van strategisch geduld is afgelopen, de strategie faalde jarenlang. Eerlijk gezegd is het geduld nu op.’ Zuid-Korea probeert de banden aan te halen met de noorderburen middels een dialoog. Trump voelt daar weinig voor, en wil met nieuwe sancties de geldstroom verder dichtdraaien.

‘Geen respect voor menselijk leven’

‘De Noord-Koreaanse dictatuur heeft geen enkel oog voor de veiligheid van zijn eigen volk, of voor zijn buren, en geen respect voor menselijk leven,’ sprak Trump. De spanningen tussen Noord-Korea en Amerika stegen afgelopen weken opnieuw, na de vrijlating van de Amerikaanse gevangene Otto Warmbier. De 22-jarige student werd door het Noord-Koreaanse regime vastgezet, nadat hij een propagandavlag had gestolen.

Na zijn vrijlating werd hij verpleegd in de Amerikaanse stad Cincinnati. Zijn vader zei al direct na de vrijlating op 13 juni dat zijn zoon door de Noord-Koreanen ernstig was mishandeld. Het hersenletsel van zijn zoon kwam volgens de vader door marteling. Het regime in Pyongyang hield vol dat Warmbier aan botulisme leed en de student om humanitaire redenen had vrijgelaten.