Trump hamert in Polen op zelfvertrouwen en NAVO-bijdrage

‘De belangrijkste vraag van onze tijd is of het Westen bereid is om te overleven.’ Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump in Warschau. Aan de vooravond van de G20-top in Hamburg gaf Trump een felle toespraak in de Poolse hoofdstad.

Trump kiest ervoor in Polen te spreken, omdat hij onder de Poolse bevolking op grote populariteit kan rekenen. ‘Vandaag ben ik hier niet alleen om een oude bondgenoot te ontmoeten, maar ook zijn voorbeeldfunctie uit te lichten voor anderen die zoeken naar vrijheid en de moed om onze beschaving te beschermen,’ zei Trump.

Tijdens een toespraak wees hij erop dat de leden van het NAVO-bondgenootschap erop dat ze hun bijdrage moeten betalen. Polen is een van de landen die ruimschoots voldoet aan de defensie-richtlijn van de NAVO. De bondgenoten moeten tenminste 3 procent van hun bbp aan Defensie besteden. Trump liet weten dat Polen als voorbeeld dient voor andere landen binnen het bondgenootschap.

Noord-Korea

Ook liet Trump weten dat Noord-Korea een grens was overgestoken. Trump zegt dat er op strenge wijze geantwoord zou worden op de Noord-Koreaanse test met langeafstandsraket.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zijn al enige tijd torenhoog. De raketten die de Noord-Koreanen voortdurend afvuren, zorgen voor grote irritatie in Washington. Zozeer, dat woensdag werd gedreigd met militair ingrijpen. ‘Een van onze capaciteiten ligt in onze behoorlijke militaire krachten. Die zullen we gebruiken als dat moet, maar we geven er de voorkeur aan niet die kant op te gaan,’ zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. Amerika gaat zich buigen over nieuwe sancties tegen Noord-Korea, kondigde ze aan.