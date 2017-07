Trump lijkt nu al genoeg te hebben van China

De Amerikaanse president Donald Trump ziet maar wat graag dat China de lastige buur Noord-Korea in toom houdt. Maar de Chinezen doen veel te weinig, klaagt hij.

‘De handel tussen China en Noord-Korea is met bijna 40 procent gegroeid in het eerste kwartaal,’ twittert de Amerikaanse president woensdagochtend (lokale tijd). Trump suggereert zelfs dat de samenwerking met de Chinezen op dit terrein wordt stopgezet: ‘Tot zover de samenwerking met China – maar we moesten het toch proberen!’

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us – but we had to give it a try! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juli 2017

Trump laat er geen gras over groeien

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zijn al enige tijd torenhoog. De raketten die de Noord-Koreanen voortdurend afvuren, zorgen voor grote irritatie in Washington. Trump liet er dit weekeinde geen gras over groeien toen de Zuid-Koreaanse Moon Jae een staatsbezoek bracht: ‘De nucleaire en ballistische raketprogramma’s van het regime vragen om een vastberaden antwoord,’ aldus de Amerikaanse president.

Trump liet eerder blijken dat hij hoopt dat China het Noord-Koreaanse regime tot de orde roept. Nadat Pyongyang dinsdag een intercontinentale ballistische raket had gelanceerd, sprak Trump op Twitter de hoop uit dat Beijing ‘voor eens en altijd een einde zal maken aan deze onzin’. Daarvoor had hij op zijn favoriete communicatiekanaal nog gezegd dat hij Chinese pogingen ‘erg waardeert’- hoewel ‘ze weinig uithalen’.

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 juni 2017

Hij ontmoet eind deze week zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping tijdens G30-top in Hamburg. Noord-Korea zal hoe dan ook aan bod komen. Rusland en China gaven gisteren een gezamenlijke verklaring te kennen dat zij samen Noord-Korea willen aanpakken.

Amerikaanse doelen

De Amerikaanse zorgen zijn terecht. De raket die deze werd afgevuurd, was een langeafstandsraket – een primeur voor het Noord-Koreaanse bewind. Dit geavanceerde projectiel kan op doelen in heel de wereld worden afgeschoten, aldus Pyongyang – en vermoedelijk dus ook op steden en dorpen in de Verenigde Staten.

Amerika heeft vanwege het acute gevaar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen geroepen. Intussen verwachten de Zuid-Koreanen dat het streng-communistische buurland – met wie zij nog altijd op voet van oorlog verkeren – snel met een nieuwe rakettest op de proppen komt. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen zijn in opperste staat van paraatheid.