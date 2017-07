Trump vraagt Poetin naar Russische inmenging verkiezingen

De eerste ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse collega Donald Trump liep bijna twee uur uit. Tijdens het overleg werd bekend dat de twee landen een staakt-het-vuren bereikten in zuid-west Syrië. Ook vroeg Trump meerdere malen of Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Kort na vier uur spraken de twee wereldleiders achter gesloten deuren met elkaar. Voor aanvang liet Trump weten zeer vereerd te zijn om Poetin te ontmoeten. ‘Ik verwacht hier positieve dingen van,’ aldus Trump. Maar er zijn ook obstakels.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Vandaag schudden de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin voor het eerste keer elkaars hand. Alle ogen zijn gericht op deze ontmoeting. Gisteren maakte Trump, bij een persconferentie in Warschau duidelijk dat hij geen zachte houding aan zou nemen tegen de Russen. Trump riep Rusland op om te stoppen met het steunen van ‘vijandige regimes, zoals Iran en Syrië.’



Ook op het gebied van wereldhandel kunnen de twee landen elkaar maar moeilijk vinden. Rusland geeft de voorkeur aan open handel om zo de mondiale economische groei te bevorderen, schrijft de Russische leider donderdag in een gastbijdrage in de Duitse zakenkrant Handelsblatt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat open handelsrelaties, gebaseerd op duidelijke normen en standaarden de mondiale economie goed doen.’

Poetin spreekt zich uit tegen de toename aan protectionisme wereldwijd. Daarnaast heeft hij ook geen goed woord over voor de ‘politiek gemotiveerde’ sancties op handel en investeringen.

Muur met Mexico

Eerder op de dag ontmoette Trump de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto. ‘Het is geweldig om mijn vriend de Mexicaanse president te ontmoeten,’ aldus Trump. Tijdens een ontmoeting liet hij weten dat de handelsbetrekkingen tussen de VS en Mexico goed lopen. Tijdens het onderhoud weten dat de muur op de Mexicaans-Amerikaanse grens er nog steeds moet komen. Trump wil nog steeds vasthouden aan zijn campagnebelofte: Mexico moet de muur gaan betalen. De Mexicaanse president liet eerder weten hier niets voor te voelen.