Trump over affaire Trump jr.: ‘Dat is nu eenmaal politiek’

De Amerikaanse president Donald Trump reageert vandaag voor het eerst in het openbaar op de affaire waarin zijn zoon Donald Trump jr. is verwikkeld. Trump jr. had een ontmoeting met Natalja Veselnitskaja, een Russische advocaat.

Veselnitskaja beloofde hem belastende informatie over presidentskandidaat Hillary Clinton. Volgens Donald Trump is er echter niets aan de hand.

‘Geweldige jongeman’

Tijdens een persconferentie, ter gelegenheid van het staatsbezoek van Trump aan de Franse president Emmanuel Macron, ging hij uitgebreid in op de affaire. ‘Wat mijn zoon betreft, dat is een geweldige jongeman,’ zei de Amerikaanse president. ‘Hij had een afspraak met een Russische advocaat, die niet in dienst was van de regering. Het overleg was kort. Het was zo voorbij,’ zei Trump, om te benadrukken dat de ontmoeting weinig te betekenen had.

‘Eigenlijk zou iedereen naar zo’n afspraak zijn gegaan. Je moet je tegenstander onderzoeken. Ik zit nog maar kort in de politiek, twee jaar. Maar zo werkt het nu eenmaal in politiek. Het gebeurt de hele tijd,’ aldus Trump.

Advocaat kwam niet over de brug

De Russische advocaat beloofde belastende informatie door te spelen over Hillary Clinton, maar kwam uiteindelijk niet over de brug. Omdat de advocaat banden zou hebben met het Kremlin, is de ontmoeting uiterst omstreden.

De Amerikaanse krant The New York Times kreeg een mailwisseling in handen waarin Trump jr. gretig toehapt naar de belastende informatie. Toen de krant de mails wilde publiceren, zette Donald Trump jr. de mailwisseling op Twitter.

Eerder zei Trump jr. dat hij zijn vader niet had geïnformeerd over de bijeenkomst met de Russische advocaat. Volgens hem was er simpelweg niets te vertellen. Trump jr. wist – naar eigen zeggen – op voorhand niet wie Veselnitskaja was en wat ze precies deed.