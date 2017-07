Turken dreigen: ‘Erdogan heeft geen toestemming nodig voor meet-up’

De Duitsers kunnen een meet-up van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor Turkse Duitsers wel willen voorkomen door geen toestemming te verlenen, maar Erdogan heeft die toestemming helemaal niet nodig, dreigt een woordvoerder van de Turkse ambassade in reactie op het verbod van de Duitsers. Erdogan kan zijn toespraak namelijk ook gewoon in het Turkse consulaat houden.

Erdogan zou rond de G20 in Hamburg een meet-up willen organiseren voor Turkse Duitsers, en vroeg de regering in Berlijn daarvoor om toestemming. Als we het in het consulaat doen, hebben we die toestemming helemaal niet nodig, zegt ambassadewoordvoerder Refik Sogukoglu nu tegen de Rheinische Post.

Geen politici van buiten de EU

De Duitse regering maakte vrijdag bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel duidelijk dat een dergelijke bijeenkomst niet gewenst is, iets wat op woede stuitte van de Turken. Volgens Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin past dit absoluut niet bij de ‘vriendschappelijke relatie’ die Turkije en Duitsland onderhouden.

‘Deze relatie, die al eeuwen teruggaat, mag niet worden opgeofferd vanwege de electorale belangen op korte termijn,’ aldus de woordvoerder. Hij verwees daarmee naar de Duitse parlementsverkiezingen die in september worden gehouden. Het was de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel die een streep door de Turkse rekening zette, daarin nadrukkelijk gesteund door zijn SPD-leider Martin Schulz.

De sociaal-democraten proberen zich duidelijk te profileren ten opzichte van bondskanselier Angela Merkel, die vaak een te slappe houding jegens het Turkse regime wordt verweten.

Toespreken vanaf het balkon

De Duitse regering beklemtoonde vrijdag in ieder geval dat politici van buiten de EU niet geacht worden politieke toespraken te gaan houden die niets met de G20 te maken hebben.

Maar de Turken dreigen nu met een ‘oplossing’ die ze al eerder dit jaar een keer hebben ingezet. In maart sprak de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu over het naderende referendum in Turkije. Hij deed dat vanaf het balkon van het Turkse consulaat in Hamburg. Duizenden Turken hoorden hem van onder het balkon aan. Deze methode werd aangegrepen toen bijeenkomsten op andere plekken op last van de Duitse regering niet konden doorgaan. Ook Erdogan kan uitwijken naar het Turkse consulaat – dat als Turks grondgebied geldt – voor zijn toespraak.

Het moet nog blijken of Erdogan ‘zijn burgers’ ook daadwerkelijk toespreekt in Hamburg. De G20-top is op 7 en 8 juli in Hamburg. De Duitse politie brengt er 20.000 agenten voor op de been, uit angst voor ongeregeldheden. In Hamburg wonen circa 50.000 Duitsers met een Turkse achtergrond.