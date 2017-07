Geen evolutietheorie, wel jihad in nieuw curriculum Turkije

Evolutietheorie komt niet voor in het nieuwe curriculum dat wordt geïntroduceerd in Turkse scholen. Wel wordt het concept ‘jihad’ uitgelegd in het leerplan, meldt het ministerie van Onderwijs dinsdag.

Darwins The Origin of Species maakt momenteel deel uit van het vak biologie in de derde klas van de middelbare school in Turkije. Maar de leer van wetenschapper Charles Darwin is ‘te hoog gegrepen’ voor scholieren, aldus minister Ismet Yilmaz.

Het nieuwe leerplan wordt volgend jaar in drie jaarlagen geïntroduceerd. In 2019 moet het curriculum volledig zijn ingevoerd, en wordt de evolutietheorie niet meer aangeleerd op Turkse scholen.

‘Taak van Turkije om over jihad te leren’

De leer van Darwin maakt plaats voor lessen over ‘jihad’, aldus Yilmaz. Jihad wordt aangeleerd als onderdeel van islamitische wetten. ‘Jihad is onderdeel van onze religie. Het is aan het ministerie van Onderwijs om het concept op de juiste manier aan te leren. Ook moeten wij corrigerend optreden als er misleidende informatie over de jihad wordt verspreid.’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ging vorige maand al akkoord met het voorstel voor de vernieuwing van het onderwijs.

Hete plan kwam de regering op flinke kritiek te staan vanuit de Turkse academische wereld. Academici wezen de regering van Erdogan erop dat het oerconservatieve en streng islamitische Saudi-Arabië het enige land ter wereld is waar de evolutietheorie niet wordt onderwezen. Ook vinden zij dat de evolutietheorie essentieel is voor scholieren om hun wetenschappelijke blik te verbreden, en latere vakken in de wetenschap te kunnen volgen.

Minder aandacht voor secularisme

In het nieuwe lesprogramma voor Turkse scholen zou bovendien ook minder aandacht zijn voor het secularisme, de erfenis van de stichter van de Turkse republiek Mustafa Kemal Atatürk. Hij was ervan overtuigd dat religie geen invloed mag hebben op het bestuur en de maatschappij. Critici vrezen daarmee dat Erdogan de islamisering van het land voortzet en de seculiere tradities van Turkije probeert te schrappen.

Het hoofd van de onderwijsbond Alpaslan Durmus presenteert de plannen als een ‘simplificatie van het lesprogramma’. ‘Het is een van onze doelen om een complete leerervaring te realiseren. Met ons onderwijsprogramma proberen we kinderen basiswaarden, informatie, vaardigheden, en goed gedrag aan te leren. We proberen om ook onze lokale en nationale waarden aan het curriculum toe te voegen,’ aldus de voorzitter van de onderwijsbond.