Turkse oppositiepartij: ‘Jihadles besmet hersenen van onze kinderen’

De grootste Turkse oppositiepartij CHP heeft felle kritiek geuit op het plan van de regering om het concept ‘jihad’ in de schoolboeken op te nemen. ‘Met onderwijs gebaseerd op jihadistische waarden proberen ze de hersenen van onze kinderen te besmetten met dezelfde ideologie die het Midden-Oosten in een bloedbad transformeert,’ sneert de partij.

Met die woorden reageert CHP-woordvoerder Bülent Tezcan op het plan van de regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de evolutietheorie van Charles Darwin te vervangen met lessen over de ‘jihad’.

‘Taak van Turkije om over jihad te leren’

‘Jihad is onderdeel van onze religie. Het is aan het ministerie van Onderwijs om het concept op de juiste manier aan te leren. Ook moeten wij corrigerend optreden als er misleidende informatie over de jihad wordt verspreid,’ zei de Turkse minister van Onderwijs Ismet Yilmaz dinsdag. Het maakt deel uit van een nieuw onderwijsplan, dat veel aandacht moet wijden aan ‘basiswaarden’.

Volgens de CHP is de jihad geen basiswaarde van het Turkse volk. ‘Welke interpretatie van de jihad ga je als gemeenschappelijke waarde presenteren, wanneer radicale terroristen zoals Islamitische Staat (IS) en Al-Qa’ida bloedbaden aanrichten in naam van de jihad?’ vraagt Tezcan zich af. ‘Hoe kun je Turkije overdragen aan zo’n ongeciviliseerd begrip in plaats van een onderwijssysteem dat gestoeld is op ratio en wetenschap, ondanks de rampen die het jihadistische gedachtegoed onze wereld hebben gebracht?’

Eerder verklaarde het Turkse ministerie van Onderwijs de evolutietheorie van Darwin uit het curriculum te willen schrappen omdat het ‘te hoog gegrepen’ zou zijn voor scholieren. In 2019 moet het curriculum volledig zijn ingevoerd, en wordt de evolutietheorie niet meer aangeleerd op Turkse scholen.

Academische kritiek

Erdogan ging vorige maand al akkoord met het voorstel voor de vernieuwing van het onderwijs. Het plan kwam de regering op flinke kritiek te staan vanuit de Turkse academische wereld. Academici wezen de regering van Erdogan erop dat het oerconservatieve en streng islamitische Saudi-Arabië het enige land ter wereld is waar de evolutietheorie niet wordt onderwezen. Ook vinden zij dat de evolutietheorie essentieel is voor scholieren om hun wetenschappelijke blik te verbreden, en latere vakken in de wetenschap te kunnen volgen.

In het nieuwe lesprogramma voor Turkse scholen zou bovendien ook minder aandacht zijn voor het secularisme, de erfenis van de stichter van de Turkse republiek Mustafa Kemal Atatürk. Hij was ervan overtuigd dat religie geen invloed mag hebben op het bestuur en de maatschappij. Critici vrezen daarmee dat Erdogan de islamisering van het land voortzet en de seculiere tradities van Turkije probeert te schrappen.