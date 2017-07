Verbazing in Hamburg: Ivanka gaat op plek van vader zitten

Het gezin van de Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag kritiek geoogst tijdens een werksessie van de G20-leiders in Hamburg. Trumps dochter Ivanka nam tijdelijk haar vaders plaats in toen hij voor een bilaterale afspraak de zaal verliet.

Ook zijn vrouw Melania dook op een gegeven moment in de zaal op. Zij voegde zich bij de Amerikaanse delegatie terwijl de president op zijn officiële plek bleef zitten.

Rutte zegt er niks over

Premier Mark Rutte bevestigde na afloop van de G20 dat Ivanka op de stoel van Trump ging zitten. ‘Dat heb ik gezien, maar ik ga er niks over zeggen,’ zei hij.

Een Russische diplomaat twitterde foto’s vanuit de zaal waarop Ivanka is te zien, tussen de Chinese president Xi Jinping en de Britse premier Theresa May in. Volgens een functionaris verving ze haar vader twee keer, maar zei ze verder niets.

Geen familie in de zaal

Het is ongebruikelijk voor regeringsleiders om familie mee te nemen de zaal in. Volgens het protocol kunnen ze echter wel stafmedewerkers meenemen en die inzetten om hun baas tijdelijk te vervangen. Ivanka is adviseur van haar vader.

Een woordvoerder van Ivanka zegt dat zij aanschoof toen voorzitter Jim Yong Kim van de Wereldbank sprak. Vrijdag maakte de Wereldbank bekend een fonds op te zetten waarmee vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden financieel kunnen worden ondersteund.

Via het Women Empowerment Fund komt meer dan een miljard dollar beschikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven van vrouwelijke ondernemers. Ivanka Trump is initiatiefnemer van het fonds. Ze verklaarde vrijdag zelf geen fondsen te gaan werven, maar wel als ambassadeur voor het fonds te gaan werken.