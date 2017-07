Plots is Trump lyrisch over ‘sterke en geweldige Macron’

Op 14 juli viert Frankrijk de nationale feestdag. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Amerikaanse collega Donald Trump uitgenodigd voor de militaire parade. Opmerkelijk, want de verhoudingen tussen de twee regeringsleiders zijn veelbesproken. Wat kunnen we verwachten?

Trump en Macron benadrukken vandaag in een gezamenlijke persconferentie de vriendschap. ‘Frankrijk heeft ons geholpen onafhankelijk te worden,’ zegt Donald Trump, ‘dat wordt nog weleens vergeten.’

De Amerikaanse president schuwt de superlatieven niet: ‘Uw land is spectaculair. Frankrijk heeft een geweldige en sterke president. Ik heb het gevoel dat jullie een vredig en prachtig Parijs hebben. Ik kom nog een keer terug.’

Bestorming van de Bastille

Morgen vieren de Fransen de bestorming van de Bastille, op 14 juli 1789. Macron wil tijdens de nationale feestdag opnieuw laten zien dat Frankrijk weer meedoet op het wereldtoneel. Met de ontmoeting met Trump wil Macron de kloof tussen Amerika en Europa dichten. In mei verwelkomde hij de Russische president Vladimir Poetin al in het paleis van Versailles. Een symbolische locatie, waar de koningen van het ancien régime woonden.

Melania and I were thrilled to join the dedicated men and women of the @USEmbassyFrance, members of the U.S. Military and their families. pic.twitter.com/ZSdsJ0Bsbl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 13, 2017



Ook nu is de ontmoeting doorspekt van symboliek. Donderdagmiddag werd Trump door Macron ontvangen in Parijs, bij het Hôtel des Invalides, waar Napoleon Bonaparte ligt begraven. ‘Dit is zo mooi!’ roemde Trump de omgeving, terwijl hij Macron langdurig de hand schudde. Vanavond dineren de regeringsleiders in de Eiffeltoren. Het staatsbezoek staat in het teken van het jaar 1917, toen de Amerikanen zich mengden in de Eerste Wereldoorlog.

Klimaatakkoord als splijtzwam

De Fransen en de Amerikanen zijn het eens over een harde lijn tegen het terrorisme. Het Klimaatakkoord van Parijs is daarentegen een splijtzwam. Trump zegde het Klimaatakkoord op, tot grote ergernis van Macron. Vooral omdat de Franse regering, onder leiding van oud-minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius, een van de architecten is van het Klimaatakkoord. Na Trumps opzegging riposteerde Macron sardonisch met een filmpje. Daarin zei hij: ‘Make our planet great again.’

Terwijl de Duitse bondspresident Angela Merkel meer afstand bewaart tot Trump, en herhaaldelijk twijfelt aan de banden met de Amerikanen, is Macron toeschietelijker. Tijdens de G20 zocht hij toenadering tot de Amerikaanse president. Saillant detail is dat Merkel en Macron, die vanochtend bijeenkwamen, hebben afgesproken dat Frankrijk en Duitsland een gezamenlijk standpunt innemen wat betreft de verhoudingen met Amerika.