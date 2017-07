Was Duitse jihadist Linda Wenzel (16) scherpschutter voor IS?

Het in Mosul opgepakte schoolmeisje Linda Wenzel was ‘een van de beste scherpschutters’ van Islamitische Staat in Irak. Iraakse politici roepen op haar in Irak te berechten, voordat ze mogelijk naar Duitsland wordt overgebracht.

Dinsdag werd bekend dat Wenzel, een zestienjarige extremist uit de deelstaat Saksen, was opgepakt in Mosul. Wenzel radicaliseerde in Duitsland, en werd vermoedelijk online door een jihadist in Irak verleid om naar Mosul te reizen.

Ondergedoken met jihadbruiden

Soldaten troffen in de stad Mosul, het voormalige IS-bolwerk dat recent is heroverd door Iraakse troepen, een groep vrouwen aan. Ze hadden zich verstopt in een tunnel die door IS was aangelegd. De Saksische politie meldde eerder deze week dat er een doorbraak was in het onderzoek naar Wenzel. ‘De nieuwe bevindingen worden momenteel onderzocht,’ zegt een woordvoerder. Deze week bevestigden media dat Wenzel zich inderdaad bij de vrouwen bevond.

Dagenlang verstopten Duitse, Russische, Libische, Turkse en Canadese jihadbruiden zich in Mosul, dat begin juli werd bevrijd. De miljoenenstad in het noorden van Irak stond sinds de zomer van 2014 onder controle van de terreurbeweging.

‘Wenzel was potentiële zelfmoordterrorist’

Nu Wenzel en de andere vrouwen zijn opgepakt, willen Iraakse parlementsleden dat zij berecht worden. Parlementslid Vian Dakhil zegt dat de moeder van Wenzel haar identiteit heeft bevestigd. Volgens Dakhil is er geen twijfel mogelijk: ‘Dit meisje moet in Irak voor de rechtbank verschijnen en er moet hier diepgaand gerechtelijk onderzoek naar haar worden gedaan.’

Uitlevering naar Duitsland zit er voorlopig niet in, als het aan Dakhil ligt. ‘Ze zal zich hier eerst moeten verantwoorden voor haar misdaden voordat ze eventueel naar Duitsland wordt overgebracht.’

Die oproep doet het Iraakse parlementslid onder meer omdat Wenzel een centrale rol zou hebben gespeeld voor IS in Irak. Ze zou een van de beste sluipschutters zijn geweest, die belangrijke taken kreeg toegewezen tijdens de bloedige eindstrijd om Mosul. Europese media melden dat Wenzel een potentiële zelfmoordterrorist zou zijn.