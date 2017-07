Wederom extreemlinks geweld na vertrek wereldleiders

Een paar uur na het einde van de G20-top in Hamburg zijn de ongeregeldheden in de stad toch weer opnieuw opgelaaid. Een demonstratie begon aanvankelijk kalm, maar eindigde toch in geweld.

De politie heeft meerdere waterkanonnen ingezet om een einde te maken aan verschillende zitblokkades in de stad. Demonstranten bekogelden de politie met flessen, rotjes en andere voorwerpen.

In eerste instantie rustig

In de avond verzamelden volgens de politie zo’n zeshonderd betogers op de Neue Pferdemarkt en de nabijgelegen Schulterblattstraat waar eerder rellen uitbraken. Volgens een politiewoordvoerder was het in eerste instantie rustig totdat een grotere groep mensen zich tegen de politie begon te keren. Een aantal demonstranten is opgepakt.

Een aantal agenten raakte gewond. Net als de nacht ervoor zijn diverse auto’s gesloopt en in brand gestoken. Zwaar bewapende troepen van de politie waren in het gebied aanwezig om in te grijpen. Naast de inzet van waterkanonnen, gebruikte de politie ook pepperspray om de relschoppers uiteen te drijven. Zij wierpen barricades op om de politie tegen te houden. In de ochtend werd de orde hersteld in Hamburg.

IJzeren staven

In Hamburg is het al vanaf het begin van de top – vrijdag – onrustig. De wijk Schanzenviertel, een wijk die bekend staat om zijn kraakcultuur en radicaal-linkse activisten, was vrijdag urenlang het toneel van confrontaties tussen de politie en radicale betogers. Vermomde activisten liepen bovendien met ijzeren staven en catapults rond. De politie moest waterkanonnen inzetten om de groepen relschoppers uit elkaar te drijven. Bijna 200 politieagenten zijn gewond geraakt. 144 personen zijn opgepakt, meldt de politie aan de Duitse krant Die Welt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak vrijdagochtend al haar afschuw uit over de rellen en de relschoppers. ‘Ik heb alle begrip voor vreedzame protesten, maar gewelddadige protesten zetten het leven van mensen op het spel,’ aldus Merkel zaterdag. De politie wist te voorkomen dat de extreemlinkse betogers de vergaderingen zelf zouden verstoren. Daarvoor kreeg zij ook van andere wereldleiders complimenten.