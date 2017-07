Zo pakt België vakantievierende asielzoeker aan

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken probeert zogenoemde vakantiefraudeurs aan te pakken. Erkende vluchtelingen die een retourtje land van herkomst boeken, komen daar in België niet zomaar mee weg.

In twee jaar tijd stuurde Francken meer dan 100 dossiers over vakantiefraudeurs aan het Belgische Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, meldt De Standaard.

Intrekken verblijfsvergunning

‘De vluchtelingenstatus is geen vodje papier,’ zegt Francken. ‘Het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen. Terugkeren is logischerwijs totaal uit den boze, laat staan vakantie nemen.’

Het zou in België vooral gaan om Afghanen en Irakezen. Wanneer een dossier over een vakantiefraudeur wordt doorgestuurd, is het in principe de bedoeling dat de vluchtelingenstatus dan wordt ingetrokken. Een uitzondering daarop is wanneer de vluchteling in kwestie al een vrouw en kinderen in België heeft, dan is de procedure voor intrekking wat ingewikkelder.

De Belgische regering stuurde in april een brief naar alle Belgische consulaten en ambassade met de oproep waakzamer te zijn voor vakantievierende asielzoekers. De cijfers zouden volgens Belgische autoriteiten ook zo hoog zijn, vanwege samenwerkingsdeals die het land met onder meer Nederland en Duitsland sloot. Veel asielzoekers proberen de regels namelijk te omzeilen door via een van de buurlanden te reizen, maar nu die informatie gemakkelijker uitgewisseld kan worden kunnen fraudeurs beter worden onderschept.

Het Belgische parlement debatteert dinsdag overigens ook over een aanscherping in de asielwet, meldt de Belgische krant Le Soir. De wetswijziging is ook gericht op het aanpakken van misbruik van de asielwetgeving. Francken kwam met het voorstel, waarin staat dat asielzoekers opgesloten kunnen worden wanneer zij met valse papieren komen, wanneer ze hun aanvraag te laat indienen, of wanneer ze informatie weigeren te geven over eventuele eerdere EU-lidstaten waar ze asiel hebben aangevraagd.

In Nederland zijn vooral Eritreeërs de boosdoener

In Nederland speelt het probleem van asielzoekers die naar eigen land op vakantie gaan voornamelijk onder Eritreeërs. In bijna twee jaar zijn enkele tientallen verblijfsvergunningen ingenomen van asielzoekers die met vakantie gingen naar hun land van herkomst, maar bij Eritreeërs bleek dat niet het geval. Eritrea zou veel geld verdienen aan Eritrese asielzoekers die vakantie vieren in eigen land. Uit eerdere berichten blijkt dat ook Iraakse, Iraanse en Soedanese migranten met verblijfsstatus in Nederland met vakantie gingen in eigen land.

Het was aanleiding voor staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) om samen met Francken te werken aan een oplossing. Onder dat samenwerkingsverband valt onder meer het uitwisselen van vluchtgegevens van Nederlandse en Belgische vliegvelden uit te wisselen. Daarmee wordt de kans dat vakantiefraudeurs op heterdaad worden betrapt, vergroot.