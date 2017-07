Zoveel asielzoekers nam Nederland op onder EU-verdelingsschema

De Europese Commissie presenteerde woensdag de cijfers van het aantal opgenomen asielzoekers onder het controversiële Europese herverdelingsschema. Nederland heeft in totaal 2.152 asielzoekers uit Griekenland en Italië opgenomen, zo blijkt uit de cijfers.

Nederland heeft beloofd om er voor september nog 373 over te brengen om de twee Zuid-Europese grenslanden te verlichten van de enorme toestroom die ze tijdens de migratiecrisis in 2015 te verwerken kregen.

Alleen mensen met kans op verblijfsvergunning

In september van dat jaar sprak de EU af twee jaar lang totaal 120.000 asielzoekers vanuit Italië en Griekenland te herplaatsen in andere EU-lidstaten. Dat gebeurde via een verdeelsleutel. Nederland legde zich indertijd vast op de opname van 5947 asielzoekers. Over de gehele EU zijn nu 24.676 mensen verspreid.

Volgens het plan moet het alleen gaan om mensen die een grote kans maken op een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze uit een door oorlog verscheurd land komen (Syrië), of omdat er in hun thuisland grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden (Eritrea).

Eind juni bepaalde de rechter in Den Haag dat Nederland niet verplicht is meer asielzoekers op te nemen uit Italië en Griekenland. De verdeelsleutel was gebaseerd op de verwachte instroom in Zuid-Europa, en die is inmiddels flink afgenomen.

Advocaat-generaal wijst bezwaren van Hongarije en Slowakije af

Overigens protesteerden de landen Hongarije en Slowakije tegen de Europese verplichting om asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen. Woensdag oordeelde de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie dat die bezwaren ongegrond zijn. De twee landen stapten eerder naar het Hof in Luxemburg vanwege het omstreden Europese herverdelingsschema.

De twee landen stemden, evenals Roemenië en Tsjechië, tijdens een speciale ministerraad in Brussel over de herverdeling van migranten tegen. De meerderheid was echter voor, en dus ging het plan door. Hongarije en Slowakije wilden vervolgens dat het Hof dat besluit nietig zou verklaren omdat er geen legale basis zou zijn, er procedurele fouten waren gemaakt, en het geen goed antwoord op de migratiecrisis zou zijn. Hongarije nam overigens geen enkele asielzoeker op, net als Polen.

Advocaat-generaal Yves Bot wijst woensdag alle argumenten van de twee landen af. Zijn advies is niet bindend, maar wordt meestal wel opgevolgd door het Hof. Het Hof zal zich na de zomer uitspreken.