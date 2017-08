Amerika wil Noord-Korea straffen voor rakettesten

Amerika wil opnieuw een resolutie inbrengen tegen Noord-Korea bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Met de resolutie moet de export van het land worden teruggebracht.

Het is een straf voor de twee rakettesten – beiden met een intercontinentale ballistische raket (ICBM) – die het regime van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un uitvoerde in juli.

Verbod op export

In het voorstel is sprake van een verbod op de export van kolen, ijzer, ijzererts, lood en looderts. In de resolutie wordt ook bepaald dat landen niet meer Noord-Koreaans personeel mogen aannemen dan nu het geval is. ook mogen geen nieuwe samenwerkingen met Noord-Koreaanse bedrijven worden aangegaan, en komt er een verbod op nieuwe investeringen in bestaande samenwerkingen.

De Amerikanen willen het voorstel zaterdag in stemming brengen. Noord-Korea exporteert jaarlijks voor omgerekend zo’n 2,5 miljard euro. Naar verwachting zullen China en Rusland – ondanks Noord-Koreaanse dreigementen – de resolutie steunen.

Toch is het opmerkelijk, want eerder deze week verklaarde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley niet van plan te zijn met nog een resolutie te komen, omdat dat contraproductief zou werken.

Our full statement on the North Korean ICBM launch: pic.twitter.com/8tIaaTVkSF — Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017

Na de rakettest van vorige week verklaarde Kim Jong-un dat de raket heel Amerika zou kunnen raken. ‘Het gehele vasteland van Amerika ligt binnen bereik,’ aldus de tevreden dictator. De raketlancering van vrijdag kwam drie weken na de eerste ICBM-test van Noord-Korea.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde kort op de lancering vrijdag en noemde het dreigend ‘de laatste roekeloze en gevaarlijke actie’ van het Noord-Koreaanse regime. Eerder berekende de Zuid-Koreaanse regering – bondgenoot van de Amerikanen – dat de eerste raket de staat Alaska had kunnen raken. Maar hoewel het bereik van de raket inderdaad alarmbellen doet rinkelen, geloven experts nog niet dat Noord-Korea ook in staat is om nucleaire kernkoppen aan de raket te bevestigen, en effectief te kunnen beschermen totdat het doel wordt getroffen.