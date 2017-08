Auto rijdt in op terras Frankrijk: ‘Meisje overleden’

In een stad ten Oosten van Parijs is een auto ingereden op een vol van een pizzeria. Het zou gaan om een opzettelijke aanslag, waarbij een dertienjarig meisje is omgekomen.

Dat melden Franse media. Zeker vijf mensen zouden gewond zijn geraakt bij het incident. De bestuurder van de auto, een grijze BMW, is aangehouden.

Het ministerie van Justitie zegt dat er sprake is van opzet, maar gaat er vooralsnog niet van uit dat het een terroristische aanslag betreft. De dader deed verward aan, zo meldt de politie.

Depressief

Agenten arresteerde de verdachte, die depressief overkwam, zegt een woordvoerder. Hij was tevens een bekende bij de politie en had afgelopen weekeind al geprobeerd zelfmoord te plegen.

Ooggetuigen melden op sociale media dat ook een jongen van een jaar of vier gewond zou zijn geraakt.

De pizzeria ligt op een industrieterrein in Sept-Sorts, een voorstad van Parijs. De auto ramde hard in op het overdekte terras.

