‘Brexit grootste ramp sinds Tweede Wereldoorlog’

De Britten staan aan de vooravond van de tweede onderhandelingsronde over het vertrek uit de Europese Unie. Steeds meer prominente politici vragen om een tweede referendum.

Zo ook James Chapman, de voormalige stafchef van Brexit-minister David Davis. Chapman, tevens oud-chef van de politieke redactie van de eurosceptische tabloid Daily Mail, windt er bepaald geen doekjes om op Twitter.

Grote ramp

‘Brexit is de grootste ramp voor dit land sinds de Tweede Wereldoorlog, ben ik bang,’ zegt Chapman. Terwijl Davis en de Britse regering hun lippen stijf op elkaar houden over de onderhandelingen, doet Chapman een boekje open over de stand van zaken.

De politiek adviseur werkte bijna een jaar op het Brexit-ministerie. Na een carrière in de parlementaire journalistiek, onder meer voor Britse tabloids, werd hij de rechterhand van George Osborne. De voormalige minister van Financiën is inmiddels zelf de journalistiek ingegaan, als hoofdredacteur van de London Evening Standard.

Nieuwe anti-Brexit-partij

Hoewel Chapman voor de anti-EU-krant Daily Mail werkte en zich na het EU-referendum aansloot bij het Brexit-ministerie, voerde hij campagne voor Remain, toen Osborne nog een prominent politicus was – en zelfs werd getipt als de opvolger van toenmalige premier David Cameron.

Nog steeds ziet Chapman Brexit als een ramp. Hij pleit op Twitter voor een nieuwe partij, bestaande uit ‘verstandige parlementariërs’ uit de bestaande partijen die inzien dat het vertrek uit de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk weinig goeds kan brengen. Het is ook tijd voor journalisten die voor kranten werken die Brexit steunen om in te zien dat ‘het de levens van veel van hun lezers zal verwoesten.’

Daarnaast hoopt hij op een nieuw referendum in 2019 over de Brexit. Na het rampzalige verkiezingsresultaat voor de Conservatieve partij, die zelf het EU-referendum beloofde aan de Britse kiezers, vragen meer politici om een nieuwe peiling onder het electoraat.

Also: well past time for sensible journos on papers that supported Brexit to admit it is going to destroy lives of many of their readers https://t.co/IqurZViyZc — James Chapman (@jameschappers) 8 augustus 2017

Onvoorbereide Britten

De uitlatingen van Chapman volgen op uitspraken van Conservatieven als William Hague, die aangeeft dat de Britten mogelijk afstevenen op een enorme ramp die enkel voor chaos zal zorgen. Voormalig diplomaat Simon Fraser, die tot 2015 werkte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Conservatieve regering, zegt dat de Britten ‘nogal afwezig’ waren en slecht zijn begonnen aan de Brexit-onderhandelingen.

‘Een onvoorbereide Britse ambtenaar bestaat niet,’ luidt het gezegde, maar ook in Brussel zijn ze in de war over het chaotische begin van de Brexit-onderhandelingen. Tijdens de eerste ronde waren de Britten zo slecht voorbereid, dat men in Brussel bang is dat het om een val gaat: de EU vreest dat David Davis en zijn team zich veel dommer voordoen dan ze zijn.