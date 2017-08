Brussel wil 38.000 Afrikaanse migranten verdelen onder lidstaten

De Europese Commissie wil dat lidstaten van de Europese Unie 38.000 migranten opnemen uit Afrika. Vorige week kregen regeringen van de lidstaten hier een dringend verzoek toe van de Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos.

Het zou gaan om een vrijwillige opname van vluchtelingen die nu in Afrikaanse landen verblijven. Wel is het mogelijk om een financiële vergoeding te krijgen. De Europese Unie heeft 377,5 miljoen euro hiervoor uitgetrokken, circa 10.000 euro per vluchteling. Avramopoulos wil samenwerken met de UNHCR om te bepalen welke migranten kunnen worden opgenomen.

Het plan van de Europese Commissie is bedoeld om de last bij Afrikaanse landen te verlichten. Onder meer in Libië verblijven tienduizenden migranten, die de overtocht naar Europa willen maken. Het plan van de Europese Commissie is niet bindend, maar op vrijwillige basis. Het Financieele Dagblad zegt dat geen enkele lidstaat zich vooralsnog heeft gemeld.

Herverdeling vluchtelingencrisis nog niet rond

Overigens heeft de Europese Commissie grote moeite met de herverdeling van migranten uit de vluchtelingencrisis in 2015. Oost-Europese landen als Hongarije, Tsjechië en Slowakije weigeren het afgesproken aantal migranten op te nemen. De deadline voor die herverdeling loopt in september af.

Morgen gaan premier Mark Rutte en minister Bert Koenders van Buitenlandse zaken op bezoek in Parijs, bij de Franse president Emmanuel Macron. Volgende het FD staat het onderwerp migratie op de agenda.

Mini-top migratie

Maandag kwamen de regeringsleiders van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië bijeen in Parijs met hun collega’s uit Libië, Tsjaad en Niger. Doel van de bijeenkomst was terugdringing van het aantal migranten aan de Europese zuidgrens. De Europese Unie probeert al enige tijd de migratie via de Middellandse Zee terug te dringen via ontwikkelingssamenwerking. De mini-top moest daaraan bijdragen.

De top volgde op een zomer waarin vooral Libië en Italië hebben gepoogd om de stroom migranten te verminderen. Zo zette Italië de marine in tegen bootjes met migranten en mensensmokkelaars. Hulporganisaties klaagden dat de Libische kustwacht het vuur opende op hun boten; Libië zegt dat het slechts om waarschuwingsschoten ging. Drie hulporganisaties staakten daarop hun acties voor de Libische kust, omdat ze de veiligheid van hun medewerkers niet meer konden garanderen.