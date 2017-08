Dader steekpartij Finland ontkent terroristisch motief

De Marokkaanse asielzoeker die vrijdag voorbijgangers aanviel met een mes, ontkent dat hij een terroristisch motief heeft. De man stak op een plein in de stad Turku in op passanten. Hij doodde twee mensen. Acht anderen raakten gewond.

De achttienjarige Marokkaan ligt momenteel nog in het ziekenhuis. De politie schoot hem na de steekpartij in zijn been. Hij moest via video een verklaring afleggen, toen hij werd voorgeleid bij de rechtbank. Eerder wilde hij niet meewerken aan het onderzoek.

Verdachte ontkent terroristisch motief

De jongen ontkent dat zijn motieven terroristisch waren. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Wel heeft hij bekend dat hij de aanval heeft gepleegd. Zijn daad is niet opgeëist door een terroristische organisatie.

Drie andere Marokkaanse mannen zijn aangehouden in verband met de steekpartij. Volgens de politie probeerde de verdachte vooral vrouwen te raken. De politie sluit nog steeds niet uit dat het om een terreuraanslag ging.