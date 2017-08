Heel Europa zoekt naar hoofdverdachte Barcelona: terrorist stak mogelijk grens over

De Spaanse politie maakt nog steeds jacht op de 22-jarige Younes Abouyaaqoub. Maandag werd bekend dat Abouyaaqoub achter het stuur zat van de bestelbus waarmee donderdag de aanslag op de Ramblas in Barcelona werd gepleegd.

Spaanse en Catalaanse autoriteiten gaan er nog steeds vanuit dat er twaalf verdachten betrokken waren bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Bij die aanslagen vielen veertien doden. Ook kwamen vijf terroristen om bij een politieactie.

Abouyaaqoub mogelijk in Frankrijk

De afgelopen dagen werd een aantal verdachten gearresteerd. De enige verdachte die nog op vrije voeten is, is Abouyaaqoub. Maandag kondigden de Catalaanse autoriteiten aan dat de klopjacht op de 22-jarige terrorist wordt uitgebreid naar heel Europa. De autoriteiten sluiten niet uit dat hij de grens met Frankrijk is overgestoken.

In december 2016 kon terrorist Anis Amri na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn dagenlang ongemerkt door Schengen-landen reizen. Pas in Italië werd hij opgemerkt en doodgeschoten. Ondanks een Europees opsporingsbevel reisde Amri ongezien door diverse EU-lidstaten, waaronder Nederland.

‘Iemand heeft ze gek gemaakt’

De moeder van Abouyaaqoub riep haar zoon dit weekeinde op zich over te geven. De Marokkaanse gemeenschap in het Pyreneeëndorp Ripoll reageerde verbaasd op het nieuws over de terreurcel in hun woonplaats.

‘Laat hem zich alsjeblieft aangeven. Ik heb hem liever in de gevangenis dan dood,’ zei de huilende moeder Hanou Abouyaaqoub tegen Spaanse media. ‘Het is vreselijk wat hij en zijn vrienden hebben gedaan. Dit is niet goed te praten, iemand heeft ze gek gemaakt.’

Imam Es Satty

Mogelijk zijn de terroristen aangezet tot hun daden door Abdelbaki Es Satty, de imam van Ripoll. De politie denkt dat een van de lichamen die zijn gevonden in een woning in Alcanar – waar zich twee grote explosies voordeden een dag voor de aanslag – van Es Satty is. De gasexplosie was vermoedelijk een ongeluk.

In 2010 werd Es Satty aangehouden in Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko, wegens drugssmokkel: hij werd betrapt met 12 kilo hasj. Hij zat vier jaar in de gevangenis.

#BREAKING Spain notifies Europe police of attack fugitive’s identity: Catalan govt — AFP news agency (@AFP) 21 augustus 2017

Huis Es Satty was ‘bomfabriek’

In de gevangenis raakte Es Satty bevriend met Rachid Aglif, die werd veroordeeld voor de bomaanslagen in Madrid in 2004, waarbij 191 doden vielen.

Dit weten we over de terroristencel achter aanslag in Barcelona en Cambrils

Maandag kondigde de Spaanse politie aan onderzoek te doen naar de banden tussen de imam en leden van Islamitische Staat in België, Marokko en Frankrijk. Ook kijkt de politie naar zijn rol bij de aanslagen. Es Satty was vermoedelijk de leider van de terreurcel. Zijn ontplofte woning in Alcanar diende volgens Spaanse media als ‘bomfabriek’ van de terreurcel.