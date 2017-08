Erdogan gooit olie op het vuur in conflict met Duitsland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt Duitsland ervan ‘terroristen te assisteren’. Tot zijn grote ergernis reageert de Duitse regering niet op Turkse verzoeken om verdachten uit te leveren.

‘Duitsland helpt terroristen,’ zegt Erdogan maandag op een bijeenkomst met leden van zijn AK-partij, een uitspraak die waarschijnlijk niet zal helpen bij de aanhoudende diplomatieke spanningen tussen de twee landen.

Turkse rechtsstaat

‘We hebben Angela Merkel 4.500 dossiers gegeven, maar hebben op geen enkel verzoek een antwoord gekregen,’ zegt Erdogan. ‘Als er een terrorist is, kunnen zij aan ons vragen die persoon uit te leveren. Jullie sturen die van jullie niet naar ons, maar vragen ons wel die van jullie uit te leveren. Dus jullie hebben wel een rechtsstaat, maar wij hebben dat niet in Turkije?’ aldus een cynische president.

De dossiers waar Erdogan naar verwijst, hebben in de meeste gevallen betrekking op leden van de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen. Erdogan houdt de Gülenbeweging verantwoordelijk voor de mislukte coup in juli vorig jaar.

Zondag kondigde hij aan dat verdachten van de mislukte staatsgreep in bruine overalls voor de rechter moeten verschijnen. Opmerkelijk, omdat de verdachten nog niet zijn veroordeeld voor de staatsgreep. Hiermee wordt de schijn van een politiek proces tegen de vermeende coupplegers groter. ‘Ze mogen niet meer dragen wat ze willen,’ zegt Erdogan over de coupplegers. Eerder liet hij weten dat de verdachten zich moesten kleden alsof ze gevangen zitten op Guantanamo Bay.

Volgens Erdogan zijn er twee verschillende kledingvoorschriften: vermeende terroristen moeten een bruin jasje en broek dragen, terwijl de coupplegers zich moeten hullen in een bruin broekpak. ‘De kleur van donkere amandelen,’ aldus Erdogan.

Activist wordt langer vastgehouden

Ondertussen zetten de spanningen tussen Duitsland en Turkije zich onverminderd voort. Turkije kondigde vorige week aan de Duitse activist Peter Steudtner vast te houden tot zijn proces. Hij werd eerder samen met zeven anderen, een Zweedse en zes Turkse mensenrechtenactivisten, opgepakt vanwege ‘steun aan een gewapende terroristische organisatie’. Ook de Zweed en de Turken komen niet vrij

De arrestatie van Steudtner werd eerder door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel ‘onzinnig’ genoemd, en ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel riep op tot zijn vrijlating. Gabriel liet vrijdag weten dat hij wil dat de Europese Unie (EU) kort op de financiële steun aan Turkije, een kandidaat-lidstaat.

Gabriel stelt voor om de toetredingssteun voor Turkije terug te schroeven en de voorzieningen om de democratie en de rechtsstaat in het land te bevorderen, te beperken. Ook moet de Europese investeringsbank geen zaken meer doen met Turkije, meent Gabriel.

CSU-leider Horst Seehofer, CDU-partijvoorzitter Julia Klöckner en FDP-leider Christian Lidner spraken zich onlangs al uit voor een stop van de financiële toetredingssteun aan Turkije. In de periode van 2014 tot 2020 zou Turkije in totaal 4,5 miljard euro krijgen. Daarvan is tot op heden slechts een klein deel uitbetaald.