Europees Hof: terrorist mag niet worden uitgezet

Een terrorist die wordt geacht in staat te zijn een aanslag te plegen in Duitsland, mag het land niet worden uitgezet. De man zit sinds maart vast en blijft voorlopig in Duitsland.

Dat besloot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens woensdag. Het gaat om een 18-jarige man uit Dagestan, die naar Rusland zou worden uitgezet. Een Duits hof gaf eerder groen licht voor de uitzetting, maar in beroep bij het Europees Hof hielden rechters de uitzetting tegen.

Net op tijd

De Dagestaanse man zou aanhanger zijn van de terroristische organisatie Islamitische Staat. De Duitse veiligheidsdiensten arresteerden hem naar aanleiding van contact met IS-leden in Syrië. Daarnaast had de verdachte contact met een jihadist uit Essen, in Noordrijn-Westfalen.

Voor de verdachte komt de uitspraak net op tijd. De man stond op het punt te worden uitgezet en werd zelfs al vervoerd naar het vliegveld in Frankrijk toen de Duitse autoriteiten op de hoogte werden gesteld van de uitspraak. Het voertuig waarin de man zich bevond, ging weer terug naar zijn plek van bewaring.

De man zit sinds maart vast. Eind juli bepaalde het Federale Constitutionele Hof dat Duitsland het recht heeft burgers van andere landen uit te zetten, als het om terroristen gaat. Het Europees Hof bepaalde woensdag dat de man toch niet mocht worden uitgezet. Het betreft een voorlopige uitspraak: over enkele maanden komt het hof met een officieel en definitief oordeel.

Levenslange ban

De uitspraak is opmerkelijk te noemen. In maart werden voor het eerst twee verdachten die in Duitsland zijn geboren het land uitgezet. Het gaat om een 27-jarige Algerijn en een 22-jarige Nigeriaan, wier ouders in Duitsland woonden. Beide mannen zijn tweedegeneratieallochtonen, maar werden toch uitgezet.

Ook de Algerijn en de Nigeriaan werden ervan verdacht een aanslag te beramen. Ze maakten deel uit van een islamitische cel in Göttingen. Bij invallen vond politie wapens en een vlag van IS. Het Federale Administratieve Hof besloot toen dat de mannen uitgezet mochten worden. Ze mogen Duitsland nooit meer in.

Steekpartij in Hamburg

Nog steeds wordt Duitsland geconfronteerd met islamitisch terrorisme. Vorige week stak een uitgeprocedeerde asielzoeker in Hamburg om zich heen met een mes, en riep ‘Allahu Akbar’. Bij de steekpartij kwam een vrouw om het leven.

De aanslag door de 26-jarige Palestijn – die zelf wachtte op uitzetting nadat zijn asielaanvraag werd afgekeurd – wakkerde het debat over het asielbeleid weer in Duitsland aan. De Duitse regering moet volgens de vereniging van Duitse gemeenten en steden strenger toezien op de verblijfplaats en het uitzetten van afgewezen asielzoekers.