Onderhandelingen met Britten muurvast

De Brexitonderhandelingen zitten muurvast. Dat vindt Michel Barnier, die namens de Europese Unie onderhandelt over de Brexit. ‘Geen noemenswaardige vooruitgang,’ zegt Barnier tijdens een persconferentie na afloop van de onderhandelingen. Maar de Britten zijn positiever gestemd.

De meest ongemakkelijke persconferentie tot nu toe, zegt de Britse krant The Guardian. Barnier maakt de kachel aan met de voorstellen van de Britse Brexitonderhandelaar David Davis. ‘Het Verenigd Koninkrijk wil de controle terug, en wil zijn eigen standaarden en regelgeving bepalen – maar diezelfde regelgeving moet ook door de Europese Unie worden erkend. Dat is wat de Britten willen,’ zegt Barnier. ‘Dit is gewoonweg onmogelijk. Je kunt de regels van de gemeenschappelijke markt niet van buitenaf bepalen.’

Davis is milder gestemd

Volgens Davis valt dit allemaal wel mee. Er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt, vindt hij. Wel gaf hij toe dat beide partijen een verschil van mening hebben over de prioriteiten.

De Britten willen de toekomstige relatie met de Europese Unie (EU) snel bespreken, om een mogelijk handelsakkoord veilig te stellen. Maar de EU ziet daar niets in: eerst moet de hoogte van de Brexitrekening worden bepaald.

Laag voor laag

‘We zijn het aan onze belastingbetaler verplicht om deze kwestie uitgebreid te bestuderen,’ zegt Davis. ‘We pellen de onderhandelingen laag voor laag af, waarbij we zo veel mogelijk zaken snel behandelen, om vervolgens tot de kern van belangrijke aspecten te komen,’ zegt Davis.

Vandaag werd de derde ronde van de Brexitonderhandelingen afgesloten, en de stemming bij de EU is bedrukt. De Britten hebben hun papieren niet op orde, en zijn onvoldoende voorbereid, zei Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie dinsdag al. Barnier vroeg maandagavond of David Davis de onderhandelingen serieus wilde nemen.