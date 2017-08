Vrouw Duitse minister Gabriel dupe van ruzie met Erdogan

De vrouw van de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel wordt beledigd en bedreigd sinds de spanningen tussen Turkije en Duitsland hoog zijn opgelopen. Dat zegt minister Gabriel. Hij houdt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hiervoor verantwoordelijk.

Het is het gedrag van de Turkse president ‘die mensen ertoe aanzet om mijn vrouw van streek te maken en te bestoken,’ zegt Gabriel volgens Duitse media.

Ruzie tussen Duitsland en Turkije steeds persoonlijker

Het gaat vooral om telefonische bedreigingen, zegt de vicekanselier over zijn vrouw Anke, een tandarts. Haar voicemail zou frequent worden ingesproken door Erdogans aanhangers. Gabriel waarschuwt voor een verslechtering van de toch al zeer bekoelde relatie tussen Duitsland en Turkije.

De ruzie wordt steeds persoonlijker. Erdogan heeft gezegd dat Gabriel zijn plaats moet kennen. ‘Hoe durf je zo te spreken tegen de Turkse president. Neem liever contact op met onze minister van Buitenlandse Zaken,’ foeterde Erdogan. Eerder beschimpte hij Gabriel door zich openlijk af te vragen hoe oud de Duitse politicus eigenlijk is en te zeggen: ‘Wie denkt hij wel dat hij is’?

Terloops stemadvies van Erdogan

De Turkse president had terloops ook nog een stemadvies voor Turkse Duitsers: stem niet op de CDU van bondskanselier Angela Merkel of op de SPD van Martin Schulz. Beide partijen laten zich in de aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen op 24 september kritisch uit over Turkije, Erdogans ongebreidelde machtspositie en de ontmanteling van de democratie in Turkije. Het stemadvies schoot Gabriel in het verkeerde keelgat: ‘Zo’n inmenging in de interne Duitse politiek is nog nooit vertoond!’

De lange arm van Erdogan reikt tot in Nederland en Duitsland, en ook tot in Spanje bleek dit weekeinde. Spanje pakte zaterdag op verzoek van Ankara de in Turkije geboren Duitse schrijver Dogan Akhanli op, die daar vakantie vierde. Zijn aanhouding leidde tot grote verontwaardiging in Duitsland.

Even later kwam Akhanli weer vrij, maar volgens zijn raadsman moet hij wel in de Spaanse hoofdstad Madrid blijven. Turkije heeft veertig dagen de tijd om een verzoek om uitlevering bij Spanje in te dienen. Dan volgt een beoordelingsprocedure.