Gemeenten: Merkel moet strenger optreden tegen uitgeprocedeerde migranten

De Duitse regering moet strenger toezien op de verblijfplaats en het uitzetten van afgewezen asielzoekers. Dat wil de vereniging van Duitse gemeenten en steden. Dit is een reactie op de aanval van een uitgeprocedeerde asielzoeker, die met een mes in een supermarkt één vrouw doodstak en vijf mensen verwondde.

Mensen die als potentieel gevaarlijk worden bestempeld, moeten beter in de gaten worden gehouden, vindt de vereniging van gemeenten. De man die vorige week vrijdag in een Hamburgse supermarkt een vrouw doodde, was al eerder in beeld bij de Duitse autoriteiten.

De dader was een 26-jarige Palestijn die in een Hamburgs asielzoekerscentrum wachtte tot hij zou worden uitgezet door de Duitse autoriteiten. Zijn aanvraag voor asiel in Duitsland werd al in december 2016 afgewezen.

Volgens Duitse gemeenten moeten uitgeprocedeerde asielzoekers die het land uit moeten maar niet gaan, moeten worden uitgezet. Dat meldt Financial Times. Volgens de Britse krant wachten er eind 2016 207.000 uitgeprocedeerde asielzoekers op een uitzetting.

Verkiezingen in september

Volgens de Duitse krant Bild is het grote aantal migranten een van de grootste struikelblokken voor Angela Merkels herverkiezing als bondskanselier. De andere twee zijn terrorisme en de sjoemelsoftware in de Duitse auto-industrie. De verkiezingen worden in september gehouden. Merkels grootste uitdager is de sociaal-democraat Martin Schulz, voormalig voorzitter van het Europese Parlement in Brussel.

De conservatieve CSU, de bondgenoot van Angela Merkel, vindt dat de regering strenger moet optreden. ‘Als bekend is dat mensen zijn geradicaliseerd, moeten ze van straat worden gehaald en vastgehouden voordat ze over kunnen gaan tot actie,’ zegt Andreas Scheuer, voorzitter van de CSU in Beieren.