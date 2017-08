‘Guy Verhofstadt gaat zijn boekje te buiten’

De Europarlemtentariër Guy Verhofstadt probeert de rol van brexitonderhandelaar Michel Barnier over te nemen. Dat zegt Syed Kamall, een Brits conservatief lid van het Europees Parlement. Volgens Kamall gaat de oud-premier van België zijn boekje ver te buiten.

Dat meldt Politico. Verhofstadt, fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement, heeft namens het Europees Parlement een kleine rol tijdens brexitonderhandelingen. Volgens Kamall doet hij er goed aan zich minder bemoeizuchtig op te stellen.

Trage voortgang

Verhofstadt zei vandaag dat de trage voortgang van de onderhandelingen slecht zal uitpakken voor de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Volgens Verhofstadt werken beide partijen niet even hard tijdens de onderhandelingen. Hiermee wekt hij de suggestie dat de Britten dwarsliggen bij de onderhandelingen. Dinsdag liet Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie zich al in dergelijke bewoordingen uit. Juncker noemde de voorbereidingen van de Britten ‘onvoldoende’.

‘Wat doet oordeel Verhofstadt er toe?’

Volgens Kamall is het niet aan Verhofstadt om een oordeel te vellen over de voortgang van de Brexit. ‘Verhofstadt moet de Brexit coördineren voor het Europees Parlement, en heeft een brugfunctie naar de Europese Commissie, zegt Kamall tegen de BBC. ‘Maar het is niet de bedoeling dat hij probeert om de Europarlementariërs te beïnvloeden.’

De EU heeft voorgesteld om tot oktober te onderhandelen over de brexitrekening, rechten van EU-burgers en de Ierse grens, om daarna te evalueren of er tijd is om een handelsakkoord te bespreken. Volgens Verhofstadt wordt dat heel moeilijk, ‘als het zo traag blijft gaan’.

‘Is hij helderziend, dat hij kan beoordelen of de onderhandelingen waar hij zelf niet eens bij aanwezig is snel verlopen?’ vraagt Kamall zich af.