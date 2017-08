Hulporganisatie woedend: Italië legt boot Iuventa aan de ketting

De Italiaanse politie heeft een boot van de hulporganisatie Jugend Rettet aan de ketting gelegd. Volgens Italië bevordert de organisatie mensensmokkel. Het schip, de Iuventa, mag de haven niet van Lampedusa uit.

De Italiaanse politie verwijt de ngo bevordering van mensensmokkel. Het schip Iuventa, dat onder Nederlandse vlag vaart, reist regelmatig richting Libische wateren. Vlak voor de Libische kust zou het schip migranten aan boord hebben genomen, die onder begeleiding van mensensmokkelaars stonden. Het Italiaanse Openbaar ministerie wil niet dat dit nogmaals gebeurt, en legt de boot aan de ketting op het eiland Lampedusa.

Contact met smokkelaars

Italiaans onderzoek naar betrokkenheid van hulporganisaties bij mensensmokkel loopt al langer. Italiaanse autoriteiten vermoeden dat een aantal organisaties bij tijd en wijlen contact hebben met mensensmokkelaars. Dat contact is echter incidenteel.

De organisatie Jugend Rettet is woedend over de beslissing van Italië. ‘We ontkennen de aantijgingen, en we hebben niets te verbergen,’ zegt een woordvoerder van de hulporganisatie.

Gedragscode hulporganisaties

Eerder deze week wilde Italië dat de hulporganisaties die migranten in de Middellandse Zee helpen, een gedragscode ondertekenen. Daarin staat dat de Italiaanse Kustwacht het recht heeft om de boten van de organisaties te inspecteren. Jugend Rettet weigerde om die code te tekenen.

Hulporganisaties staan vaak klaar buiten de Libische wateren, om opvarende bootjes met migranten op te vangen en vervolgens aan land te brengen in Italië. De afgelopen vier jaar kwamen op deze manier 600.000 migranten aan wal. Eenmaal aan wal maken ze aanspraak op een asielprocedure.